Кремль хоче знищити пам'ять про політв'язнів
Бути опозиціонером у Росії – це злочин
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Обыски в регионах у бывших глав штабов Навального. В Томске Ксения Фадеева сейчас депутат – и ей приписали экстремизм, реализуемый при помощи должностных полномочий. Это значит, переводя на русский, что быть оппозицией в парламенте – преступление. Статус депутата – отягчающее обстоятельство.
Ради раскрытия «преступной сети» пригнали «следователей» из Москвы. Не знаю, правда, сотню ли, как ко мне, или сэкономили на билетах.
Параллельно в Москве добивают «Мемориал».
Акценты расставлены, никаких удивлений, только ежедневные обновления мартиролога и списков подлецов. Хотя и здесь тоже все уже давно ясно. Вот мы, вот они, раскол есть, а элит нет.
Политес палачей соблюдён. Сначала «Международный Мемориал» ликвидирует Верховный суд, а завтра уже Мосгорсуд проедет катком по Правозащитному. Старшинство судей – это главное.
Вот только ни память они не уничтожат, ни политзаключенных не смогут в глазах общества объявить преступниками.
А что нам объявлена война на уничтожение, это не новость. Только на длинной дистанции выиграем все равно мы: они на ней просто вымрут.
И ещё, помимо всего остального. Завтра в 10.30 в Верховном суде рассматривается ходатайство о переносе дела Андрея Пивоварова из Краснодара в Петербург.
Это важно не только с точки зрения освещения процесса и поддержки, но и в контексте суда. В Петербурге бесправия на волос, а меньше.
И, естественно, Андрей не имеет отношения к Краснодару, даже теоретически.
Раньше мы требовали правосудия, а теперь хотя бы переноса дела по подсудности. Но сейчас нужно добиться хотя бы этого.
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Джерело: блог Дмитра Гудкова