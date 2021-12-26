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    Думки вголос

    Російська влада порадувала своєю новою заявою щодо війни

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Пєсков у прямому ефірі заявив, що Росія першою ніколи ні на кого не нападала - Російська влада порадувала своєю новою заявою щодо війни
    Пєсков у прямому ефірі заявив, що Росія першою ніколи ні на кого не нападала

    Росія зробила брехню культом

    Мовою оригіналу

    Песков, конечно, порадовал своим заявлением. Это пресс-секретарь Путина, если кто не в курсе. Я называю это ложью, возведенной в культ. Когда врать не только можно или нужно, а просто и естественно. Это правду у них говорить вредно, а ложь – норма.

    Так вот, Песков в прямом эфире заявил, что Россия первая ни на кого не нападала. Никогда. В общем, вы все врете и их там нет. Я мог бы напомнить про историю с агрессией СССР в отношении Финляндии (после провокации, когда фины якобы обстреляли территорию СССР, но тут как раз случайно в полной боеготовности уже томилась без дела армия).

    Мог бы вспомнить раздел с Гитлером Польши и оккупацию трех стран Балтии. Афганистан. Или все это грехи СССР, а не России?

    Ну, хорошо. Грузия в 2008 надо полагать тоже первая начала. А российская армия опять случайно оказалась рядом. Ну а с Крымом как? Украина внезапно напала на Краснодарский край и Кремль вынужденно ответил и перешел в контрнаступление?

    В Донецкой и Луганской областях российские военные как появились? На них внезапно напали украинские военные и заманили на свою территорию? А потом россияне удивляются, что им вообще никто не верит.

    Я бы отправил по почте Пескову какую-нибудь хорошую книжку по истории, но маловероятно, что у него есть время на чтение посторонней литературы. Они, похоже, всей страной увлеченно читают научные труды по уринотерапии в качестве божьей росы...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Росія Путін путінський режим СРСР
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    Російська влада порадувала своєю новою заявою щодо війни