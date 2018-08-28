Патріарха Варфоломія атакували російські хакери, щоб завадити Україні отримати автокефалію

«Простіше верблюду протиснутися у вушко голки, аніж запобігти українській автокефалії»

AP Associated Press пише, що вони виявили злив з більш 4000 email адрес, які були зламані хакерської групою Fancy Bear. Її пов'язують з урядом Росії. Раніше ця група була задіяна в кібератаці під час виборів в США та Франції. Хакери намагалися підібратися до оточення Вселенського Патріарха, тому що сама Його Всесвятість електронною поштою не користується.

Хакери приділили увагу прес-секретарю Ніколасу Папакрісту. Після його призначення в листопаді 2017 року на посаду, з його пошти були розіслані досить грамотно складені листи, з відповідним церковним сленгом «Дорогі у Христі архиєреї, отці, брати і сестри!». Разом з цим листом розсилалась фішингова програма, яка встановлювалася на комп'ютери користувачам.

Серед ієрархів, які також потрапили під удар хакерів, агентство називає митрополита Смирнского Варфоломія (не плутати з Вселенським Патріархом Варфоломієм), митрополита Гальського Еммануїла і митрополита Прусського Елпідофора. Перші два були безпосередніми учасниками процесу - вони входили до делегації, яка об'їжджала Помісні автокефальні церкви і інформувала про бажання Константинополя надати Україні Томос. Третій митрополит - Елпідофор, є яструбом у Вселенському патріархаті. Нещодавно він дав грецькому журналістові масштабне інтерв'ю, в якому зробив досить багато важливих заяв в нашу користь. Серед іншого - про відсутність прав церковної Москви на Україну.

Раніше жертвами угруповання Fancy Bear в Україні були Апостольський нунцій, Духовне управління мусульман України «УММА», УГКЦ, а також Йосип Зісельс - глава Асоціації єврейських організацій і громад (Вааду) України. Останній активно спростовує усілякі заяви про нібито підвищення рівня антисемітизму в Україні.

Загалом, це той рідкісний випадок, коли церкву її консерватизм в буквальному розумінні врятував. Все ж в церкві листування ведеться ще старими методами - буквально відправляють гінця. Тому знайти, щось важливе хакери не змогли. Але я впевнений, що оскільки основний замовник розумів церковну специфіку і оскільки хакери близькі до гебешних структур, то мета була іншою - зганьбити, замазати скандальними, «пікантними» темами. А потім використовувати це в пропагандистських цілях, як проти Константинополя, так і проти Автокефальної української церкви. Це стара, перевірена КГБшная практика.

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Це все ще раз доводить наскільки тема автокефалії Православної Церкви в Україні болюча для РПЦ. Як я говорив ще в квітні - Москва буде готова піти на все, діяти будь-якими методами - аби не допустити церковної незалежності України.

Примітно, що даний матеріал Associated Press вийшов саме зараз. За кілька днів до візиту патріарха Кирила в Стамбул. Це буде ще одним публічним пороком Московської патріархії (адже немає сумніву, що пов'язані з урядом Росії хакери діяли в інтересах РПЦ). Упевнений, що в Константинопольському патріархаті, знали про такі спроби, також, як і про внутрішніх «кротів». Оприлюднення такої інформації ще на один крок віддаляє можливість відстрочки Томосу. Адже інакше громадськістю таке відстрочення сприйме як поразку перед можливо здобутим компроматом. Це як з Трампом - йому просто не можна робити реверансом у бік Росії, так як Конгрес його розчавить за це. Так само і Вселенській патріархії не можна зараз йти ні на які поступки Кирилу, адже це підважить їхню вагу і поховає репутацію на Всеправославної арені.

Загалом, не заздрю я Володимиру Михайловичу на майбутніх переговорах. Позиції у нього ох як невигідні і поле для маневру дуже мало. Перефразовуючи євангельське вислів, можна сказати - «Простіше верблюду протиснутися у вушко голки, аніж запобігти українській автокефалії».

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Джерело: risu.org.ua

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