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    Здоров'я

    У Збройних силах зафіксували десять нових випадків коронавірусу

    • Розсилка
    <p>Всього за час пандемії померло 38 військовослужбовців</p> - У Збройних силах зафіксували десять нових випадків коронавірусу

    Всього за час пандемії померло 38 військовослужбовців

    Всього за час пандемії одужало 12422 військовослужбовці

    Станом на 10 ранку 3 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 1756 осіб. За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання.

    Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

    «Всього за час пандемії одужало – 12422 особи, летальних випадків – 38. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 312 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 25 осіб», – йдеться у повідомленні.

    За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування, – уточнили в Командуванні Медсил.

    На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває чотири особи, стан їх здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    «Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом», – зауважували в Командуванні Медсил.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1074093
    • Одужали
      728865
    • Хворіють
      326374
    • Померли
      18854

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, зафіксовано 4576 нових випадків Covid-19. Це на 462 випадки менше, ніж за попередню добу (5038). Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

    За минулу добу:

    • одужало – 6250 осіб;
    • летальних випадків – 123;
    • здійснено тестувань за добу – 14576 (зокрема методом ПЛР – 12362, методом ІФА – 2214).
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    Теги: ЗСУ інфекція населення коронавірус
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