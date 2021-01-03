Російська вакцина тягне за собою великі ризики, – Порошенко

«Протягом 2021 року має бути щеплене від коронавірусу все населення України» – п’ятий президент

Застосування російської вакцини від коронавірусу в Україні неприпустиме і створює значні ризики. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю «5 каналу». Він наголосив, що влада має у найближчі місяці забезпечити масове щеплення для українців вакцинами перевірених світових виробників.

«У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини – крім російських. Оскільки застосування російської вакцини навпаки буде тягнути за собою ризики», – переконаний Порошенко.

Він наголосив, що протягом 2021 року має бути щеплене від коронавірусу все населення України.

«Навесні закінчується період, коли полегшується розповсюдження ковіду. Природний спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов’язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Протягом всього року до 1 січня ми маємо провакцинувати всіх», – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, що лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко переконаний, що масову вакцинацію українців необхідно забезпечити у березні-квітні.

Як повідомлялося, 2 січня в Україну доставлені 20 кисневих концентраторів із США, які придбали волонтери та Фонд Порошенка.