  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Російська вакцина тягне за собою великі ризики, – Порошенко

    • Розсилка
    <p>&laquo;До квітня ми зобов&rsquo;язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини&raquo; - Порошенко</p> - Російська вакцина тягне за собою великі ризики, – Порошенко

    «До квітня ми зобов’язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини» - Порошенко

    «Протягом 2021 року має бути щеплене від коронавірусу все населення України» – п’ятий президент

    Застосування російської вакцини від коронавірусу в Україні неприпустиме і створює значні ризики. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю «5 каналу». Він наголосив, що влада має у найближчі місяці забезпечити масове щеплення для українців вакцинами перевірених світових виробників.

    «У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини – крім російських. Оскільки застосування російської вакцини навпаки буде тягнути за собою ризики», – переконаний Порошенко. 

    Він наголосив, що протягом 2021 року має бути щеплене від коронавірусу все населення України. 

    «Навесні закінчується період, коли полегшується розповсюдження ковіду. Природний спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов’язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Протягом всього року до 1 січня ми маємо провакцинувати всіх», – наголосив Петро Порошенко. 

    Нагадаємо, що лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко переконаний, що масову вакцинацію українців необхідно забезпечити у березні-квітні.

    Як повідомлялося, 2 січня в Україну доставлені 20 кисневих концентраторів із США, які придбали волонтери та Фонд Порошенка. 

    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність президент щеплення населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies