У відносинах між Росією та Індією назріває тріщина: все через рупію

Індія та Росія вже не намагаються налагодити двосторонню торгівлю в індійських рупіях. Утім, для розрахунків за нафту і товари Індія вимушено залучає треті країни

Спроби організувати розрахунки між Росією та Індією в рупіях провалилися – країни призупинили роботу над налагодженням цього механізму після кількох місяців переговорів. Про це пише видання Reuters із посиланням на індійських чиновників та інші джерела.

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Це стало серйозною невдачею для індійських імпортерів дешевої нафти та вугілля з Росії, які чекали постійного та відпрацьованого механізму оплати в рупіях, щоб знизити витрати на конвертацію валюти. Основним бар'єром стало те, що Росія сама не хоче накопичувати рупії.

Індійський урядовець повідомив, що російська влада прогнозує річний профіцит рупій понад $40 млрд і вважає таку ситуацію «небажаною». Російська сторона, у свою чергу визнала, що не готова до розрахунків у рупіях, і вважає за краще, щоб їй платили у китайських юанях чи інших валютах. Таку думку, на умовах анонімності, висловив урядовий чиновник Індії, пише Reuters.



У Індії відкрито говорять, що їхня рупія не є повністю конвертованою. Частка Індії у світовому експорті товарів також становить близько 2%, і ці фактори зменшують необхідність для інших країн тримати рупії. Індія почала вивчати механізм розрахунків у рупіях з Росією незабаром після вторгнення в Україну в лютому минулого року, але жодної інформації про офіційну угоду про роботу в рупіях не було. Більша частина торгівлі здійснюється в доларах, але дедалі більша кількість здійснюється в інших валютах, таких як дирхам ОАЕ. Обидві сторони, нібито, говорили про спрощення торгівлі в місцевих валютах, але оформлених письмово домовленостей про це не було.

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«Ми більше не хочемо підштовхувати розрахунки в рупії, цей механізм просто не працює. Індія робила все можливе, щоб спробувати це, але це не допомогло», – розповіло ще одне джерело, яке безпосередньо знайоме з подіями.

Торівля триває

За словами іншого урядовця з Індії, з моменту повномаштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року імпорт Індії з Росії зріс до $51,3 ммлрд доларів до 5 квітня з 10,6 млрд за той самий період роком раніше. Імпорт нафти склав значну частину покупок Індії, збільшившись за цей період у дванадцять разів. А от експорт з Індії за той же період дещо впав – до $3,43 млрд, з $3,61 млрд у попередньому році, сказав чиновник.

Джерела заявили, що торгівля з Росією триває, незважаючи на санкції та проблеми з оплатою. «Зараз ми здійснюємо деякі платежі в дирхамах та кількох інших валютах, але більшість все ще в доларах. Розрахунки відбуваються різними способами, також використовуються треті країни», – сказав один із урядовців.

За словами офіційних осіб, індійські трейдери зараз також здійснюють деякі торгові платежі за межами Росії. «Треті країни використовуються для розрахунків за торгівлю з Росією. Немає заборони на транзакції з іншими країнами через SWIFT. Таким чином, платежі здійснюються за, приміром, поставлену Індії нафту здійснюються у третій країні, яка потім направляє кошти Росії, або компенсує їх своєю торгівлею з РФ», – розповів інший чиновник.

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Нагадаємо, поставки російської військової продукції до Індії зупинилися, оскільки країни намагаються знайти механізм оплати, який би не порушував санкції США. Про це пише Bloomberg з посиланням на індійських чиновників. Адже Індія не може оплатити рахунок у доларах США через побоювання щодо вторинних санкцій.