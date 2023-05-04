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У відносинах між Росією та Індією назріває тріщина: все через рупію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У відносинах між Росією та Індією назріває тріщина: все через рупію
Росія та Індія не знайшли зручну валюту для розрахунків
фото:Reuters/Mukesh Gupta

Індія та Росія вже не намагаються налагодити двосторонню торгівлю в індійських рупіях. Утім, для розрахунків за нафту і товари Індія вимушено залучає треті країни

Спроби організувати розрахунки між Росією та Індією в рупіях провалилися – країни призупинили роботу над налагодженням цього механізму після кількох місяців переговорів. Про це пише видання Reuters із посиланням на індійських чиновників та інші джерела.

Це стало серйозною невдачею для індійських імпортерів дешевої нафти та вугілля з Росії, які чекали постійного та відпрацьованого механізму оплати в рупіях, щоб знизити витрати на конвертацію валюти. Основним бар'єром стало те, що Росія сама не хоче накопичувати рупії.

Індійський урядовець повідомив, що російська влада прогнозує річний профіцит рупій понад $40 млрд і вважає таку ситуацію «небажаною». Російська сторона, у свою чергу визнала, що не готова до розрахунків у рупіях, і вважає за краще, щоб їй платили у китайських юанях чи інших валютах. Таку думку, на умовах анонімності, висловив урядовий чиновник Індії, пише Reuters.

У Індії відкрито говорять, що їхня рупія не є повністю конвертованою. Частка Індії у світовому експорті товарів також становить близько 2%, і ці фактори зменшують необхідність для інших країн тримати рупії. Індія почала вивчати механізм розрахунків у рупіях з Росією незабаром після вторгнення в Україну в лютому минулого року, але жодної інформації про офіційну угоду про роботу в рупіях не було. Більша частина торгівлі здійснюється в доларах, але дедалі більша кількість здійснюється в інших валютах, таких як дирхам ОАЕ. Обидві сторони, нібито, говорили про спрощення торгівлі в місцевих валютах, але оформлених письмово домовленостей про це не було.

«Ми більше не хочемо підштовхувати розрахунки в рупії, цей механізм просто не працює. Індія робила все можливе, щоб спробувати це, але це не допомогло», – розповіло ще одне джерело, яке безпосередньо знайоме з подіями. 

Торівля триває 

За словами іншого урядовця з Індії, з моменту повномаштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року імпорт Індії з Росії зріс до $51,3 ммлрд доларів до 5 квітня з 10,6 млрд за той самий період роком раніше. Імпорт нафти склав значну частину покупок Індії, збільшившись за цей період у дванадцять разів. А от експорт з Індії за той же період дещо впав – до $3,43 млрд, з $3,61 млрд  у попередньому році, сказав чиновник.

Джерела заявили, що торгівля з Росією триває, незважаючи на санкції та проблеми з оплатою. «Зараз ми здійснюємо деякі платежі в дирхамах та кількох інших валютах, але більшість все ще в доларах. Розрахунки відбуваються різними способами, також використовуються треті країни», – сказав один із урядовців.

За словами офіційних осіб, індійські трейдери зараз також здійснюють деякі торгові платежі за межами Росії. «Треті країни використовуються для розрахунків за торгівлю з Росією. Немає заборони на транзакції з іншими країнами через SWIFT. Таким чином, платежі здійснюються за, приміром, поставлену Індії нафту здійснюються у третій країні, яка потім направляє кошти Росії, або компенсує їх своєю торгівлею з РФ», – розповів інший чиновник.

Нагадаємо, поставки російської військової продукції до Індії зупинилися, оскільки країни намагаються знайти механізм оплати, який би не порушував санкції США. Про це пише Bloomberg з посиланням на індійських чиновників. Адже Індія не може оплатити рахунок у доларах США через побоювання щодо вторинних санкцій.

Читайте також: Дві країни купують російську нафту дорожче за встановлений ліміт – Reuters

Теги: росія влада Індія чиновник імпорт торгівля вугілля експорт санкції 24 лютого

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