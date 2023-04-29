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Зеленський розповів, чи отримала Україна достатньо допомоги для контрнаступу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський розповів, чи отримала Україна достатньо допомоги для контрнаступу
Сучасне озброєння допомагає максимально зберегти життя людей
фото ілюстративне

Зброя для України грає вирішальну роль в деокупації

Україна на шляху до того, аби мати усе необхідне для майбутнього контрнаступу. Хотілося б дочекатись усієї обіцяної допомоги, однак буває, що терміни можуть не співпадати. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю журналістам.

«Контрнаступ буде й ми готуємось. Я дуже вірю, що він буде успішним й ми зможемо деокупувати наші території. Я не говоритиму детально коли це буде та яким чином, але скажу чесно, так, багато речей залежить від нас, але є багато деталей в постачанні тієї чи іншої зброї», – розповів президент.

Глава держави зазначив, що усі союзники намагаються допомогти нашій країні напередодні контрнаступу. Бувають випадки, коли чогось може не вистачати, однак Україна на шляху до того, аби бути забезпеченою усім необхідним.

«Для нас великий ризик, якщо деякі речі не дійдуть. Який ризик? Те що ми будемо йти вперед й деокуповувати? Тут не буде жодних питань й вагань. Ризик в головному, тому що, якщо недостатньо броньованої техніки, то ми розуміємо, що буде більше жертв», – додав він.

За словами президента, сьогодні зброя для України грає вирішальну роль в деокупації. Сучасне озброєння допомагає зберегти життя людей по-максимуму.

Нагадаємо, триває 430-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону

Теги: війна Володимир Зеленський контрнаступ деокупація зброя

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