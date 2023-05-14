У Львові школяр обматюкав однокласника, суд покарав матір

Матір хлопця свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала частково

Залізничний районний суд міста Львова ухвалив рішення оштрафувати матір шестикласника за невиконання батьківських обов’язків. Школяр вживав нецензурні слова, ображаючи свого однокласника у приватному листуванні. Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Державному реєстрі.

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У рішенні суду наголосили, що діями малолітнього сина львів’янки могла бути завдана шкода психічному здоров’ю постраждалого, оскільки булінг до свого однокласника він здійснював неодноразово.

Матір хлопця свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала частково. Однак, при цьому вона пояснила, що її сина спровокували на таку поведінку та слова. Просила суворо не карати.

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Суд визнав, що мати школяра вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.184 КупАП, та ухвалив рішення оштрафувати її на 850 гривень. Також вона повинна заплатити 1 536 грн судового збору.

Нагадаємо, новий міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні.