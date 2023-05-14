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У Львові школяр обматюкав однокласника, суд покарав матір

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Львові школяр обматюкав однокласника, суд покарав матір
Матір шестикласника за невиконання батьківських обов’язків
фото з відкритих джерел

Матір хлопця свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала частково

Залізничний районний суд міста Львова ухвалив рішення оштрафувати матір шестикласника за невиконання батьківських обов’язків. Школяр вживав нецензурні слова, ображаючи свого однокласника у приватному листуванні. Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Державному реєстрі.

У рішенні суду наголосили, що діями малолітнього сина львів’янки могла бути завдана шкода психічному здоров’ю постраждалого, оскільки булінг до свого однокласника він здійснював неодноразово.

Матір хлопця свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала частково. Однак, при цьому вона пояснила, що її сина спровокували на таку поведінку та слова. Просила суворо не карати.

Суд визнав, що мати школяра вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.184 КупАП, та ухвалив рішення оштрафувати її на 850 гривень. Також вона повинна заплатити 1 536 грн судового збору.

Нагадаємо, новий міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. 

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Теги: булінг міністр війна Оксен Лісовий

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