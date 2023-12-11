Російське військове командування змінило тактику повітряних атак на мирну українську територію

Росіяни ці пів року не сиділи без діла, а удосконалювали свої БПЛА

Як і очікувалося, після початку холодної пори року, після старту опалювального сезону в Україні російські окупанти взялися активніше бити по мирних українських містах і селах. Тиждень тому Київ пережив потужну повітряну атаку, найпотужнішу за багато місяців. Але цю атаку від тих, яких Україна зазнала минулої зими, відрізняв один важливий нюанс.

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Ця атака була без використання ракет, винятково ударними безпілотниками. Зате їх було багато – тільки за кілька годин підрозділи Сил оборони України знищили майже 75 російських дронів.

Варто зауважити, що російське військове командування дійсно вирішило змінити тактику повітряних атак на мирну українську територію. Тож зима-2023/2024, скоріш за все, запам’ятається не як час масованих ракетних обстрілів України, а як війна дронів.

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Чому ж окупанти вирішили так кардинально змінити засоби повітряних ударів? Один дрон коштує 30-40 тисяч доларів, що у багато разів дешевше за крилату ракету.

Дивимося на статистику використання БПЛА за вересень – 503. Якщо говорити про активність БПЛА російської окупаційної армії, то за вересень вона вища в півтора раза, ніж попередні показники. Це свідчить про те, що основний акцент РФ буде переносити з крилатих ракет вартістю в кілька мільйонів доларів безпосередньо на масове використання БПЛА.

Варто зазначити, що ці 500 безпілотників обійшлися країні-агресорці в 15 мільйонів доларів. Ця сума становить вартість лише двох крилатих ракет, тому економічна складова для РФ все ж важлива – хоча б у аспекті труднощів із виробництвом крилатих ракет.

А та кількість дронів, загальна вартість яких відповідає ціні однієї ракети, теоретично може завдати Україні значно більше шкоди.

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До того ж, росіяни ці пів року не сиділи без діла, а удосконалювали свої БПЛА. Окупанти почали використовувати композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Вони покривають «Шахеди» карбоном. Карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу.

Крім того, росіяни перефарбовують БПЛА у чорний колір, аби українській протиповітряній обороні було важче їх збивати. Це певним чином може ускладнити роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп.

Інший важливий момент – що саме російські військові намагатимуться уразити чи навіть знищити за допомогою масованих дронових атак узимку. Найочевиднішим варіантом, як і рік тому, є енергетична інфраструктура України – для того, аби занурити тилові регіони воюючої країни у холод і темряву.

Недавня масована атака дронів вже обернулася певними втратами української енергоінфраструктури. Так, у Вінницькій області уламки російського безпілотника пошкодили лінію високовольтних електропередач.

Саме ця частина енергетичної інфраструктури буде під найбільшою загрозою у найближчі 3-4 місяці. Причина тут проста. Після минулої зими генеруючі та трансформуючі об’єкти – ТЕС чи підстанції – отримали додатковий захист у вигляді сучасних західних систем протиповітряної оборони. Пробити ці системи, як показали весняні та літні ракетні удари, буде дуже непросто. А в столичному регіоні, де небо від російських ракет захищає американська система Patriot – фактично неможливо, бо ж, як відомо, ця техніка знищила навіть гіперзвукові «Кинджали», яким, за словами самих росіян, «не було аналогів у світі» і «жодна зброя не могла їх збити».

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Саме через це окупанти закцентують свою увагу на мережі ліній високовольтних електромереж. Бо це найпростіший спосіб обірвати логістичний ланцюжок із розповсюдження електроенергії по усій території України.

І тут виникає інше ключове питання – а чи підготувалася українська армія до такого розвитку подій? Чи має в запасі план протидії новій російській тактиці?

Відповідь на це питання буде ствердна. Бо днями сталися дві події, які налаштовують на позитивний лад.

По-перше, на лівобережній, окупованій, частині Херсонської області точним ударом було знищене місце дислокації оператора російських дронів. А по-друге – на території самої Росії, у Брянську, українські дрони завдали більш ніж дошкульного удару по ще важливішому об’єкту – складу, де зберігалися так звані дрони «Герань-2», тобто всесвітньо відомі іранські «Шахеди», які використовує країна-агресор.

Цей хід української армії є стратегічно дуже важливим. Замість того, аби боротися із кожним дроном, так би мовити, поштучно, Сили оборони України вирішили знищувати їх партіями, до того ж ще на далеких підступах до фронту. Безпілотники з Брянська ще треба було перевезти на схід чи південь України, на це потрібен був час і відповідні транспортні ресурси. Але ЗСУ спростили цей логістичний ланцюжок, знищивши дрони ще на складі.

Цей удар є чітким сигналом для окупантів. ЗСУ, по-перше, має інформацію про місця базування головної російської зброї, приготовленої на цю зиму. По-друге, українська армія цілком здатна до успішних ударів по об’єктах на території Російської Федерації.

Тож можна сказати, що зимова війна дронів уже розпочалася. І розпочалася вона відразу на ворожій території. Що само по собі є серйозним успіхом ЗСУ. А росіяни знову продемонстрували свою безпомічність перед українськими безпілотниками, яких тамтешні пропагандистські ЗМІ та представники влади воліють не помічати. Але ті збитки, які вони завдають окупантам за сотні кілометрів від фронту, росіяни не можуть не помітити.