СБУ повідомила про підозру міністру енергетики Росії

У липні 2022 року Шульгінов «приєднав» енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині

За даними слідства, російський міністр сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру енергетики РФ Миколі Шульгінову, який «підключив» військові бази окупантів до захоплених електростанцій у Херсонській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними слідства, російський міністр сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань.

Для цього у липні 2022 року Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував «приєднання» енергосистеми півострова до захоплених електростанцій у лівобережній Херсонській області.

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Згідно із задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками «Каховська-Джанкой» та «Каховська-Островська».

Зазначається, що таким чином він забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій Росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України.

Крім того, Шульгінов виконує завдання кремля щодо підключення захоплених українських енергооб’єктів до єдиної енергосистеми країни-агресора.

Раніш повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кирилу.