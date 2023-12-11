Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина збільшить військову допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина збільшить військову допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Німеччина підтримує переговори щодо членства України в ЄС

Влада Німеччини збирається подвоїти допомогу Україні. Про це заявила державна міністерка у справах Європи ФРН Анна Люрманн перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі, пише «Укрінформ».

«Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України – з 4 млрд євро до 8 млрд», – заявила заступниця глави МЗС.

Люрманн зазначила, що нинішній тиждень також є вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Позиція ФРН тут є дуже чіткою, зазначила Люрманн і додала, що «26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів», та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.

Дипломатка запевнила загалом, що Німеччина продовжує міцно стояти на боці України.

Як повідомлялося, протягом наступного року планується, що Німеччина передасть Україні близько 200 тисяч снарядів.  Німецька оборонна промисловість в даний час розширює виробничі потужності.

Теги: Німеччина переговори війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній головком назвав декілька причин провальної мобілізації
Генерал Муженко розповів, що не так з мобілізацією в Україні
1 грудня, 13:08
Сенцов планує повернутися на передову після лікування
Сенцов розповів про своє ставлення до тилового життя в Києві
27 листопада, 18:26
Велику кількість снарядів Європейський Союз відправляє до третіх країн
ЄС не може постачати Україні більше зброї: стала відома причина
22 листопада, 11:05
Біженці, які переїхали до Німеччини після 2022 року, не маюють правв на німецькі пенсії
Українці можуть отримувати пенсію у Німеччині, але є умови
20 листопада, 13:32
Ексголова Ради НБУ зауважив, поки йде війна, принципових змін у формах отримання майбутньої допомоги не очікується
Хто дає гроші Україні? Названа найбільша п’ятірка кредиторів
19 листопада, 13:00
Дехто з полонених періодично намагається інтегрувати у табір російські тюремні «понятія»
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
18 листопада, 18:18
Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів
Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів
17 листопада, 20:26
У Чорному та Середземному морях РФ зосередила по вісім «Калібрів»
Скільки «Калібрів» Росія тримає в морі: дані ВМС
17 листопада, 08:28
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Зеленський провів перемовини з лідерами держав-партнерів
15 листопада, 22:45

Політика

Німеччина збільшить військову допомогу Україні
Німеччина збільшить військову допомогу Україні
Передача заморожених активів РФ Україні: Reuters оприлюднив подробиці
Передача заморожених активів РФ Україні: Reuters оприлюднив подробиці
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
Борис Джонсон знову буде прем'єром? У Британії відбувається «макаронна змова» проти Cунака
Борис Джонсон знову буде прем'єром? У Британії відбувається «макаронна змова» проти Cунака
Блінкен назвав країни, які зацікавлені у зриві допомоги Україні
Блінкен назвав країни, які зацікавлені у зриві допомоги Україні
Cаміт ЄС: Угорщина блокує усі питання щодо України
Cаміт ЄС: Угорщина блокує усі питання щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
20K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
14K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
13K
Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України
12K
ЗСУ розкрили хитрий план окупантів щодо Куп’янська
12K
Виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху

Новини

Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua