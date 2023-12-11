Німеччина збільшить військову допомогу Україні

Німеччина підтримує переговори щодо членства України в ЄС

Влада Німеччини збирається подвоїти допомогу Україні. Про це заявила державна міністерка у справах Європи ФРН Анна Люрманн перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі, пише «Укрінформ».

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«Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України – з 4 млрд євро до 8 млрд», – заявила заступниця глави МЗС.

Люрманн зазначила, що нинішній тиждень також є вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Позиція ФРН тут є дуже чіткою, зазначила Люрманн і додала, що «26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів», та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.

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Дипломатка запевнила загалом, що Німеччина продовжує міцно стояти на боці України.

Як повідомлялося, протягом наступного року планується, що Німеччина передасть Україні близько 200 тисяч снарядів. Німецька оборонна промисловість в даний час розширює виробничі потужності.