У Сочі прямо на пляжі встановили систему ППО для захисту Путіна (відео)

Установка ППО на пляжі району Мамайка в Сочі

Установка ППО з’явилась не для захисту сочинців

У російському курортному місті Сочі прямо на пляжі встановлено комплекс ППО. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Установка знаходиться на пляжі району Мамайка. Неподалік цього місця розташована резиденція Путіна в долині Бочарів Струмок.

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Нагадаємо, у середині жовтня прогриміли вибухи в районі Сочі та Адлера. Міноборони РФ повідомляло про збитих безпілотників. Не виключено, що тоді був задіяний саме цей комплекс ППО.

Крім того, безпілотники атакували Сочі 1 жовтня. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту.