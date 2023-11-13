У Сочі прямо на пляжі встановили систему ППО для захисту Путіна (відео)
Установка ППО з’явилась не для захисту сочинців
У російському курортному місті Сочі прямо на пляжі встановлено комплекс ППО. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Установка знаходиться на пляжі району Мамайка. Неподалік цього місця розташована резиденція Путіна в долині Бочарів Струмок.
Нагадаємо, у середині жовтня прогриміли вибухи в районі Сочі та Адлера. Міноборони РФ повідомляло про збитих безпілотників. Не виключено, що тоді був задіяний саме цей комплекс ППО.
Крім того, безпілотники атакували Сочі 1 жовтня. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту.
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