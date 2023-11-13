Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Сочі прямо на пляжі встановили систему ППО для захисту Путіна (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Сочі прямо на пляжі встановили систему ППО для захисту Путіна (відео)
Установка ППО на пляжі району Мамайка в Сочі
фото: скріншот із відео

Установка ППО з’явилась не для захисту сочинців

У російському курортному місті Сочі прямо на пляжі встановлено комплекс ППО. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Установка знаходиться на пляжі району Мамайка. Неподалік цього місця розташована резиденція Путіна в долині Бочарів Струмок.

Нагадаємо, у середині жовтня прогриміли вибухи в районі Сочі та Адлера. Міноборони РФ повідомляло про збитих безпілотників. Не виключено, що тоді був задіяний саме цей комплекс ППО.

Крім того, безпілотники атакували Сочі 1 жовтня. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту.

Теги: вибух росія путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін готується до чергової імітації демократії
Навіщо Путіну проводити вибори?
9 листопада, 10:31
Не допомогли навіть погрози залишити хлопчика без телефона на два дні
Путін потрапив у конфуз під час спілкування із дитиною в окноцентрі (відео)
9 листопада, 10:01
5 листопада війська РФ завдали по Одесі ракетно-дронового удару та пошкодили металевий короб, в якому зберігався пам'ятник Катерині ІІ
Російські окупанти ледь не знищили пам’ятник в Одесі, який нахвалював Путін (фото)
10 листопада, 19:15
Експертка стверджує, що до Казахстану їздив не Путін, а чоловік, явно молодший за нього
До Казахстану їздив двійник Путіна: що видало диктатора
Вчора, 13:59
Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів, що Путін помер, ця новина остаточно не підтвердилася
Розвідка назвала кількість двійників Путіна
9 листопада, 14:43
Путіна у штабі в Ростові супроводжували Шойгу та Герасимов
Кремль повідомив про нічний приїзд Путіна в Ростов (відео)
10 листопада, 06:40
Путін на керівних посадах уже понад 20 років
Путін пересидить Сталіна? Як довго були при владі російські та радянські керівники
10 листопада, 12:15
Для Путіна дуже важливо затягнути до сфери свого впливу Казахстан і всю Центральну Азію
Путін вимагав, щоб Казахстан постачав озброєння РФ для війни з Україною
11 листопада, 17:58
Заколот Пригожина у червні в РФ провалився
Путін боїться нового заколоту: хто може піти маршем на Москву
Сьогодні, 06:45

Соціум

В яких країнах збільшилася кількість українських біженців: інфографіка
В яких країнах збільшилася кількість українських біженців: інфографіка
Японія змінює умови підтримки біженців з України
Японія змінює умови підтримки біженців з України
З Сектору Гази за день евакуювалася рекордна кількість іноземців – ЗМІ
З Сектору Гази за день евакуювалася рекордна кількість іноземців – ЗМІ
У Сочі прямо на пляжі встановили систему ППО для захисту Путіна (відео)
У Сочі прямо на пляжі встановили систему ППО для захисту Путіна (відео)
Один з потенційних кандидатів у президенти США від республіканців відмовився від участі в гонці
Один з потенційних кандидатів у президенти США від республіканців відмовився від участі в гонці
В Італії сталося потужне виверження вулкана (фото)
В Італії сталося потужне виверження вулкана (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
23K
Суд поставив провокативне питання трактористу з Волині, який не хоче воювати
16K
Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»
14K
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською
14K
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
11K
Повернення H&M у Київ. Нардеп пояснив, що його обурило у «кілометрових чергах»

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту