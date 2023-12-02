Ізраїль заявив, що війна з ХАМАС може тривати роками – Financial Times

У Ізраїлі заявили, що у місті Газа армія наразі виконала свої задачі лише на 40%

Військова операція залежить від багатьох факторів

Ізраїль планує продовжувати війну проти терористичного угруповання ХАМАС протягом року, або навіть більше. Про це поінформовані джерела розповіли Financial Times.

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Війська Ізраїлю, які наразі перебувають на півночі Сектора Гази, будуть поступово просуватись на південь, знищуючи керівництво та інфраструктуру ХАМАС. Наразі перед військовими поставлена задача ліквідувати трьох провідних лідерів ХАМАСу – Ях’ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа та Марвана Іссу.

«Це буде дуже довга війна. Наразі ми ще навіть не на півдорозі до досягнення наших цілей», – повідомило джерело, знайоме з планами Ізраїлю.

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Джерела видання повідомили, що військова операція залежить від багатьох факторів, зокрема від оперативного прогресу на землі, міжнародного тиску та можливості звільнити заручників.

Після завершення основної фази бойових дій настане фаза «перехідного періоду та стабілізації», під час якої військова активність впаде. Разом з цим деякі співрозмовники видання заявили, що останньої крапки у війні може й не бути.

У Ізраїлі заявили, що у місті Газа армія наразі виконала свої задачі лише на 40%. Для того, щоб повністю контролювати північ Гази, Ізраїлю знадобиться ще від двох тижнів до місяця. Після завершення операції на півночі армія почне просуватись на південь.

Джерела видання також повідомляють, що операція на півдні Сектора Гази може розпочатись раніше, оскільки, за даними розвідки, саме там наразі перебуває більша частина керівництва ХАМАС.

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Крім того, на півдні Сектора Гази є багато тунелів з Єгипту, через які ХАМАС отримує зброю та іншу контрабанду.

Фаза «перехідного періоду та стабілізації» війни передбачає підготовку анклаву до нового післявоєнного ладу без ХАМАС. При цьому Єрусалим відмовляється обговорювати з Вашингтоном та іншими партнерами подробиці післявоєнного устрою Гази.

Раніше Ізраїль повідомив кілька арабських держав про те, що планує створити буферну зону на кордоні із Сектором Гази, щоб запобігти нападам у майбутньому після завершення війни.

Як повідомлялося, ізраїльська армія офіційно оголосила про поновлення бойових дій у секторі Гази. У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов «оперативної паузи» у боях та обстрілі ізраїльської території.

Бої в Секторі Гази можуть припинитися, але за однієї умови.