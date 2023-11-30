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США перенесли передачу Україні реактивних бомб – Reuters

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США перенесли передачу Україні реактивних бомб – Reuters
Далекобійна крилата бомба GLSDB здатна вразити ціль на відстані в 150 км
фото ілюстративне

Контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні,

Сполучені Штати Америки переносять на наступний рік передачу Україні першої великої партії реактивних бомб малого діаметра наземного базування (GLSDB), адаптованих для завдання ударів на дальність близько 160 км. Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленнями представників Пентагону та осіб, знайомих із питанням, таке озброєння може бути передано Україні в рамках оборонної допомоги у першій половині 2024 року.

«Люди, знайомі з поточними термінами, кажуть, що доставка в США компанією Boeing, генеральним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого пройдуть кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну», – йдеться в повідомленні.

У Пентагоні очікують «надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки». Тобто, ймовірно очікується ще один термін для випробувань.

Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні, згідно з заявою Міністерства оборони США для Reuters, постачання було перенесено на кінець року. Для виробництва були потрібні матеріали, надані державою, тому підписання контракту обмежило його початок.

Що відомо про GLSDB?

Далекобійна крилата бомба GLSDB здатна вразити ціль на відстані в 150 км. Снаряд поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

Такі бомби управляються GPS, що може протистояти деяким електронним перешкодам. Озброєння придатне для використання в будь-яких погодних умовах та може використовуватись проти бронетехніки.

Теги: США війна Україна

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