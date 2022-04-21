Чи може Україна вдарити по Кримському мосту: відповідь Данілова

Міст через Керченську протоку було відкрито у травні 2018 року

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом. Про це йшлося в його інтерв'ю «Радіо НВ».

«Якби у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо», – сказав Данілов.

Зазначимо, що раніше ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, й не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

«Коли будували міст, в Росії заявляли, що в України немає ніяких ракетних комплексів, що все це папірці. І ось тепер ці «папірці» потопили російський флагман. Звичайно, є питання престижу, але удар по мосту – це чергове посилення. Це питання не просто військове, а військово-політичне», – повідомив генерал.

Відомо, що міст через Керченську протоку, яка сполучає окупований Росією Крим і Краснодарський край РФ, було відкрито у травні 2018 року. У грудні 2019 року РФ запустила залізничне сполучення цим мостом, за що США ввели проти неї санкції. Україна подала позов до міжнародного арбітражу у зв'язку із незаконним будівництвом Керченського мосту.

Нагадаємо, напередодні українські військові знищили три безпілотники та збили крилату ракету окупантів.

Раніше Данілов назвав кількість лівійців і сирійців, що воюють на Донбасі. За його словами, на сході України воюють не більш як 500 найманців із Лівії та Сирії.