Державні службовці - багатії. Тепер нікому і нічого не треба доводити

Єгор Соболєв Народний депутат України

Єгор Соболєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

На фото Станіслав Шевчук демонструє репродукцію картини італійського художника доби рококо Джаквінто Коррадо «Мойсей, який висікає воду зі скелі» Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Боротьба з корупцією по-українські

Після визнання неконституційною статті про незаконне збагачення будь-який посадовець, починаючи з Петра Порошенка, може спокійно декларувати і офшори, і відпочинок на Мальдівах, і мільйони доларів готівкою - та хоч купівлю контрольного пакета акцій Tesla. Тепер нікому нічого не треба доводити.

Саме кримінальна відповідальність за неспроможність довести законність походження майна була ключовою у пастці для корупціонерів, яку ми сконструювали в антикорупційному законодавстві у 2015-2016 роках.

Перебуваєш на посаді і не задекларував щось з того, чим володіє чи користується твоя родина - до 2 років позбавлення волі із забороною обіймати посаду.

Задекларував все, але не можеш довести, що це законно зароблено - до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Плюс відкритість всіх реєстрів власності дозволяли суспільству самому контролювати, що корумповані міністри, депутати, прокурори, судді та чиновники записали на себе або на їхніх дружин, дітей, мам, тещ і так далі.

За час дії цих законів за статтею «незаконне збагачення» було порушено 105 кримінальних проваджень. Першим обвинуваченим Антикорупційною прокуратурою став тодішній прокурор зони АТО Костянтин Кулик. Його дружина не змогла пояснити, звідки в неї з’явилися розкішна нерухомість у Києві та авто. Суддя, до якого у жовтні 2016 року потрапила ця справа, теж не знав, як відмазати прокурора і тупо тягнув час. На третій рік «процесу» не розпочався навіть допит свідків. За цей час Кулик встиг отримати підвищення від Юрія Луценка і орден від Петра Порошенка.

Як і інші, його справа мала бути передана до утвореного нами через цей саботаж Антикорупційного суду. Але тепер Кулик і всі-всі-всі - включно з останнім обвинуваченим у незаконному збагаченні міністром транспорту Володимиром Омеляном - вільні та щасливі. Стаття більше не діє.

І це лише початок справжнього реваншу, який нам треба зупинити. За даними, які я отримав, рішення про законність незаконного збагачення було особисто проведено головою Конституційного суду Станіславом Шевчуком. Маючи прикриття від керівництва держави, він перетворює КСУ на корупційний бізнес, де будь-яке рішення продається. Тож в небезпеці зараз і норми про е-декларування, і про люстрацію, і всі без виключення закони, які заважають корупціонерам збагачуватися за наш з вами рахунок.

Джерело: блог Єгора Соболєва

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