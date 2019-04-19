Небезпека визнання неконституційним люстраційного законодавства все ще зберігається
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Розсилка
Закон буде одним для всіх, ось побачите
Шана тим суддям Конституційного суду, які відмовляються скасовувати люстраційний закон. У різні часи ви по-різному проявляли себе на роботі і в житті, але зараз ви відстоюєте справедливість (в значенні justice) для всієї України.
Небезпека визнання неконституційним люстраційного законодавства услід за статтею про незаконне збагачення зменшилася, але зберігається. Якою ж неприємною є ситуація, коли всі громадяни України зараз змушені вибирати між президентом, який плював на закон Про очищення влади, і кандидатом, члени команди якого мріють про визнання цього закону неконституційним! (Бо самі працювали на важливих посадах в часи Януковича і зараз позбавлені права обійняти їх знову. На наступних виборів ми з Вами маємо залишити їх всіх у минулому).
А зараз роблю все, щоб закон зберігся. Так, пане нинішній голова Конституційного суду Станіславе Шевчук, я старанно виконую обіцянку здійснювати депутатській контроль за Вашою діяльністю.
Закон буде одним для всіх, ось побачите
Джерело: блог Єгора Соболєва