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    Думки вголос

    Небезпека визнання неконституційним люстраційного законодавства все ще зберігається

    • Єгор Соболєв

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Небезпека визнання неконституційним люстраційного законодавства все ще зберігається

    Закон буде одним для всіх, ось побачите

    Шана тим суддям Конституційного суду, які відмовляються скасовувати люстраційний закон. У різні часи ви по-різному проявляли себе на роботі і в житті, але зараз ви відстоюєте справедливість (в значенні justice) для всієї України.

    Небезпека визнання неконституційним люстраційного законодавства услід за статтею про незаконне збагачення зменшилася, але зберігається. Якою ж неприємною є ситуація, коли всі громадяни України зараз змушені вибирати між президентом, який плював на закон Про очищення влади, і кандидатом, члени команди якого мріють про визнання цього закону неконституційним! (Бо самі працювали на важливих посадах в часи Януковича і зараз позбавлені права обійняти їх знову. На наступних виборів ми з Вами маємо залишити їх всіх у минулому).

    А зараз роблю все, щоб закон зберігся. Так, пане нинішній голова Конституційного суду Станіславе Шевчук, я старанно виконую обіцянку здійснювати депутатській контроль за Вашою діяльністю.

    Закон буде одним для всіх, ось побачите

    Джерело: блог Єгора Соболєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    суд люстрація Конституційний суд
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