Небезпека визнання неконституційним люстраційного законодавства все ще зберігається

Єгор Соболєв Народний депутат України

Єгор Соболєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закон буде одним для всіх, ось побачите

Шана тим суддям Конституційного суду, які відмовляються скасовувати люстраційний закон. У різні часи ви по-різному проявляли себе на роботі і в житті, але зараз ви відстоюєте справедливість (в значенні justice) для всієї України.

Небезпека визнання неконституційним люстраційного законодавства услід за статтею про незаконне збагачення зменшилася, але зберігається. Якою ж неприємною є ситуація, коли всі громадяни України зараз змушені вибирати між президентом, який плював на закон Про очищення влади, і кандидатом, члени команди якого мріють про визнання цього закону неконституційним! (Бо самі працювали на важливих посадах в часи Януковича і зараз позбавлені права обійняти їх знову. На наступних виборів ми з Вами маємо залишити їх всіх у минулому).

А зараз роблю все, щоб закон зберігся. Так, пане нинішній голова Конституційного суду Станіславе Шевчук, я старанно виконую обіцянку здійснювати депутатській контроль за Вашою діяльністю. Закон буде одним для всіх, ось побачите

Джерело: блог Єгора Соболєва

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