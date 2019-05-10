Вже 1 червня Путін розпочне масштабний шантаж всієї України

Єгор Соболєв Народний депутат України

Єгор Соболєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уявіть, що буде з цінами і взагалі що буде на автозаправках з червня, якщо більше 40% нафтопродуктів, які ми купуємо - з РФ?!

З 1 червня Владімір Путін розпочне масштабний шантаж усіх нас і нового Президента України, зокрема. У РФ набуває чинності заборона продавати в Україну нафтопродукти, нафту і вугілля.

Останні три роки ми неодноразово попереджали нинішній Уряд і нинішнього Президента, що торгівля з агресором - аморальна і недалекоглядна. Що вона як дає силу ворогу, так і дозволяє йому в будь-який момент вдарити по українцям і українській економіці. Що треба організовувати або завезення потрібних товарів з країн-партнерів, або стимулювати їх виробництво нашими підприємцями. Керівництво держави натомість само збагачувалося на торгівлі з РФ - за допомоги таких персонажів як Віктор Медведчук. Тепер ми всі опинилися в заручниках.

Уявіть, що буде з цінами і взагалі що буде на автозаправках з червня, якщо більше 40% нафтопродуктів, які ми купуємо - з РФ?! Ще майже стільки - з Білорусі, яку Москва може примусити робити потрібні їй кроки. Ані Уряд Гройсмана, ані президент Порошенко досі не запропонували жодних рішень з розв`язання проблеми. Їх точно запропонує Путін - як бандит, який вже приставив ніж до горла. Причому не факт, що ми з Вами дізнаємося про всі його умови. Я звернувся до голів енергетичного, оборонного і антикорупційного комітетів парламенту з пропозицією разом провести спільне засідання, виробити план дій і контролювати його втілення

Джерело: блог Єгора Соболєва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»