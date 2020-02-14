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    Думки вголос

    Україна має виступити з ідеєю створення міжнародного антикорупційного суду

    • Єгор Соболєв

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Україна має виступити з ідеєю створення міжнародного антикорупційного суду

    Корупціонери з різних країн радісно єднаються, тож їм дуже складно протистояти на національному рівні

    Друзі в США зауважують, що Україна тепер там знаменита. Це плюс. Знаменита, на жаль, корупційними схемами. Але цей мінус теж можна обернути на плюс.

    Зараз слушний момент нам як державі виступити з ідеєю створення міжнародного антикорупційного суду. Який би допоміг Україні та іншим країнами виносити вироки топ-корупціонерам, де б вони не мали владу і повертав гроші суспільствам.

    Цю ідею просуває американський федеральний суддя Марк Волф. Під час процедури імпічменту Президенту Дональду Трампу всі могли переконатися, як корупціонери з різних країн радісно єднаються і наскільки складно протистояти їм на національному рівні.

    Ми в Україні це відчуваємо на собі. Тож подібна міжнародна ініціатива - це не лише важливий репутаційний крок, але й чудовий внесок в наше майбутнє. Звісно, це суперамбітне завдання.

    Хто готовий допомагати його втіленню - давайте знати в лічку, будемо разом це робити.

    Джерело: блог Єгора Соболєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США корупція
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