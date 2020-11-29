Новий очільник Одеської ОДА брав участь у з'їзді сепаратистів та голосував за диктаторські закони
Зеленський, який на виборах обіцяв привести нових людей, продовжує повертати старі забруднені «кадри»
Володимир Зеленський призначив керівником адміністрації Одеської області людину, яку не можна призначати на будь-яку посаду.
Згідно закону «Про очищення влади», ухвалення якого ми домоглися у 2014 році, впродовж 10 років заборонено брати на державну службу, зокрема, і всіх колишніх комуністичних керівників.
Сергій Гриневецький був першим секретарем Роздільнянського райкому Компартії і за законом є люстрованим, який би папірець він не приніс. Його участь у сепаратистському з'їзді у Сєвєродонецьку у 2004 році, як і голосування за «диктаторські закони» у 2014-ому лише підтвердили, що таких не можна допускати до державної служби.
Нинішній Президент, який на виборах обіцяв привести нових людей, продовжує повертати старі забруднені «кадри». Гальмуючи розвиток цілої країни. У регіоні, що має особливе значення для незалежності України
Джерело: блог Єгора Соболєва