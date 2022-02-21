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    Думки вголос

    Україна може знову набути ядерну зброю?

    • Єлісей Ходоловський

      координатор проєкту прибирання міста «Києве, мій»

    •  glavcom.ua
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    Людство вигадало чимало способів себе знищити... - Україна може знову набути ядерну зброю?
    Людство вигадало чимало способів себе знищити...
    картинка з відкритих джерел

    Виробництво зброї масового ураження надзвичайно засмутить наших союзників

    На жаль, тут я розчарую тих, хто зрадів словам Зеленського про перегляд Будапештського меморандуму і подумав, що Україна може увійти до ядерного клубу.

    Те, що в нас найбільші в Європі поклади уранових руд та 15 діючих енергоблоків АЕС, не означає, що Україна може знову набути ядерну зброю.

    В нас, по-перше, відсутні критичні елементи виробничого циклу — заводи зі збагачення урану та заводи з виробництва та збирання боєзарядів.

    А, по-друге, єдиний завод, який добуває уранову руду, перебуває в не найкращому стані.

    В ядерному реакторі застосовують уран з концентрацією ізотопу U-235 3-5%.

    Цього вистачає для виробництва електроенергії, але недостатньо для створення ядерної зброї, тут концентрація U-235 повинна складати понад 85%

    Зазвичай для збагачення урану використовується розділення ізотопів на газовій центрифузі. Для цього уран поєднують з фтором, в результаті отримують гексафторид урану — газ, тяжчий за повітря, який направляють до центрифуги.

    Для ефективного розділення їх об’єднують у каскад з сотень і тисяч центрифуг.

    Тому завод зі збагачення урану до кондиції збройового — це містоутворююче підприємство з тисячами співробітників, величезною площею і дуже характерним Ш-подібним плануванням цехів, тобто його здатен побачити з космосу навіть супутник Січ-2-30 (до речі, де він?).

    Коштів на зведення такого підприємства в державі немає і близько

    Але головне навіть не це, а те, що подібне будівництво надзвичайно засмутить наших союзників.

    Хоча це м’яко сказано. На Україну у випадку самостійної розробки програми ядерної зброї очікують санкції та міжнародна ізоляція. Не краща перспектива, зважаючи на війська агресора на кордоні.

    Про таку дрібничку, як відсутність полігону для випробування ядерної зброї, я тактовно промовчу (ні, Чорнобильська зона, острів Зміїний чи дача вашого сусіда, з яким ви посварилися, не підходить)

    Набагато простішим і виграшним для нашої країни кроком було б створення в Україні постійної військової бази наших партнерів з НАТО з аеродромом, арсеналами та різноманітним озброєнням, в тому числі і ядерним, яке там може зберігатись.

    Бо занедбаних військових баз та аеродромів в нас вистачає.

    На жаль, стаття 17 нашої Конституції прямо забороняє розміщення в Україні іноземних військових баз, бо писалась наша Конституція саме в час підписання Будапештського меморандуму та позбавлення від ядерної зброї.

    Ви спитаєте, а чого тоді в нашому Криму була база Чорноморського флоту РФ? Та тому, що вона вже існувала на момент написання тексту Конституції, а закон зворотньої дії не має.

    До речі, тут можна і здогадатися, ким ця вимога була пролобійована і чому вона з’явилася в нашій Конституції.

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    Джерело: блог Єлісея Ходоловського

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    Теги: завод Україна речі
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    Україна може знову набути ядерну зброю?