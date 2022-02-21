Виробництво зброї масового ураження надзвичайно засмутить наших союзників

На жаль, тут я розчарую тих, хто зрадів словам Зеленського про перегляд Будапештського меморандуму і подумав, що Україна може увійти до ядерного клубу.

Те, що в нас найбільші в Європі поклади уранових руд та 15 діючих енергоблоків АЕС, не означає, що Україна може знову набути ядерну зброю.

В нас, по-перше, відсутні критичні елементи виробничого циклу — заводи зі збагачення урану та заводи з виробництва та збирання боєзарядів.

А, по-друге, єдиний завод, який добуває уранову руду, перебуває в не найкращому стані.

В ядерному реакторі застосовують уран з концентрацією ізотопу U-235 3-5%.

Цього вистачає для виробництва електроенергії, але недостатньо для створення ядерної зброї, тут концентрація U-235 повинна складати понад 85%

Зазвичай для збагачення урану використовується розділення ізотопів на газовій центрифузі. Для цього уран поєднують з фтором, в результаті отримують гексафторид урану — газ, тяжчий за повітря, який направляють до центрифуги.

Для ефективного розділення їх об’єднують у каскад з сотень і тисяч центрифуг.

Тому завод зі збагачення урану до кондиції збройового — це містоутворююче підприємство з тисячами співробітників, величезною площею і дуже характерним Ш-подібним плануванням цехів, тобто його здатен побачити з космосу навіть супутник Січ-2-30 (до речі, де він?).

Коштів на зведення такого підприємства в державі немає і близько

Але головне навіть не це, а те, що подібне будівництво надзвичайно засмутить наших союзників.

Хоча це м’яко сказано. На Україну у випадку самостійної розробки програми ядерної зброї очікують санкції та міжнародна ізоляція. Не краща перспектива, зважаючи на війська агресора на кордоні.

Про таку дрібничку, як відсутність полігону для випробування ядерної зброї, я тактовно промовчу (ні, Чорнобильська зона, острів Зміїний чи дача вашого сусіда, з яким ви посварилися, не підходить)

Набагато простішим і виграшним для нашої країни кроком було б створення в Україні постійної військової бази наших партнерів з НАТО з аеродромом, арсеналами та різноманітним озброєнням, в тому числі і ядерним, яке там може зберігатись.

Бо занедбаних військових баз та аеродромів в нас вистачає.

На жаль, стаття 17 нашої Конституції прямо забороняє розміщення в Україні іноземних військових баз, бо писалась наша Конституція саме в час підписання Будапештського меморандуму та позбавлення від ядерної зброї.

Ви спитаєте, а чого тоді в нашому Криму була база Чорноморського флоту РФ? Та тому, що вона вже існувала на момент написання тексту Конституції, а закон зворотньої дії не має.

До речі, тут можна і здогадатися, ким ця вимога була пролобійована і чому вона з’явилася в нашій Конституції.

Читайте також:

Джерело: блог Єлісея Ходоловського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.