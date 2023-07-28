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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Ми стоїмо на передньому краї боротьби за християнський світ

glavcom.ua
Зі святом, дорогі брати і сестри, дорогий український народе! З Богом – до перемоги!
фото: ПЦУ

Моліть Бога за Україну-Русь, за рідну вам землю, моліть Господа за нас, дітей ваших!

Дорогий український народе! Щиро вітаю з 1035-ю річницею Хрещення України-Руси – з подією, яка дуже давно визначила наш цивілізаційний вибір, долучившись до європейської християнської спільноти, до єднання у Церкві Христовій. Цей вибір ми з вами захищаємо і сьогодні – волю, державність, європейську ідентичність. Нехай Господь допомагає нам у цьому!

Як і в минулі часи предки наші, стоїмо ми тепер на передньому краї боротьби за християнський світ. І в день цей святковий звертаємося до батька нашого Володимира, до нашого рівноапостольного володаря і просвітителя, і до всіх святих Руси-України: моліть Бога за Україну-Русь, за рідну вам землю, моліть Господа за нас, дітей ваших!

Нехай за молитвами вашими наблизиться перемога над ворогами і неправдою їхньою, нехай скоро настане у всій Україні справедливий мир.

Зі святом, дорогі брати і сестри, дорогий український народе! З Богом – до перемоги!

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Джерело
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Теги: історія Українська православна церква хрещення

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