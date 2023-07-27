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Річниця хрещення Київської Русі: яку методичку для ЗМІ підготував Кремль

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Річниця хрещення Київської Русі: яку методичку для ЗМІ підготував Кремль
Володимир Путін
фото: ТАСС

Адміністрація російського диктатора не забула нагадати про нацистських сатаністів в Україні та «російський» Київ

Кремль розіслав російським пропагандистським ЗМІ методичку, за якою вони мають висвітлювати річницю хрещення Київської Русі 28 липня як початок становлення російської державності. Про це пише Meduza.

У документі, із яким ознайомилися журналісти, зазначено, що цю подію слід називати «ключовим поворотом російської історії» та «точкою становлення державності» РФ. Пропагандисти також мають наголосити, що саме «спільна віра» дозволила східнослов'янським племенам стати «єдиним народом».

Крім того, особливу увагу в документі приділено «противникам Росії», які нібито боролися з православ'ям в Україні, Білорусі та Польщі. 

«Польські королі насаджували католицизм і уніатство на окупованих споконвічно російських територіях, щоб роздробити народ і підкорити його собі», – мовиться в методичці.

Також пропагандистам потрібно нагадати слова диктатора Володимира Путіна про те, що нібито завдяки Радянському Союзу та позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході.

Про те, що СРСР разом із Німеччиною напали на Польщу у 1939 році, Путін, звісно, промовчав.

Найагресивніше у методичці йдеться про Україну. Офіційний Київ у ній називається «віровідступницьким режимом», який бореться проти Української православної церкви Московського патріархату, щоб «знищити духовні зв'язки братніх народів».

«Сьогодні наша країна бореться із новим сатанинським режимом. Київський режим цілеспрямовано знищує православ'я на території України, чинячи прямий тиск на священиків та відбираючи церкви. Нацистські сатаністи зміцнилися у святому російському місті Києві, де Русь прийняла хрещення. Росія стала на захист православної віри та громить на фронтах неонацистів, які поклоняються окультним ідеям Гітлера та Бандери», – йдеться в документі.

Росіянам укотре нав’яжуть, що нібито Путін «повернув Росії місію захисниці православної віри». І начебто саме завдяки російському диктатору в РФ відбувається «підтримка відродження православ'я» та «реставрація церков».

Близьке до Кремля джерело в коментарі вмданню пояснило, що це кількість подібних згадок Путіна в пропаганді не випадкова і лише зростатиме на тлі підготовки до президентських виборів 2024 року.

Нагадаємо, 28 липня Верховна Рада України розгляне поданий урядом законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, якими керує Росія.

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Теги: Русь хрещення росія пропаганда

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