Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України
Хрещення Київської Русі розпочалося з Києва
фото з відкритих джерел

День хрещення Русі відзначається щорічно 28 липня за старим юліанським календарем або 15 липня за новим стилем

Щороку 28 липня Україні святкує свято на честь однієї з найважливіших релігійних подій в українській історії. Православні відзначають День хрещення Київської Русі на честь заснування в країні християнства князем Володимиром Великим. Офіційно свято називається День хрещення Київської Русі-України.

У 2023 році відзначається 1035-річчя хрещення Русі. У День хрещення Русі-України у храмах ПЦУ проводяться богослужіння на честь Володимира Великого. А у 2022 році за рішенням Верховної Ради цього дня було встановлено свято День української державності.

День Хрещення Київської Русі – дата свята

День хрещення Русі відзначається щорічно 28 липня за старим юліанським календарем або 15 липня за новим стилем. У цю дату церква вшановує пам'ять Володимира Великого, зарахованого до лику святих. Свято було встановлене у 2008 році за указом Віктора Ющенка.

Сама дата хрещення Русі невідома, і навіть точний рік історикам встановити поки що не вдалося. Більшість вчених вважає, що Русь прийняла хрещення в 988 році, але є й інші версії.

1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України фото 1

Як хрестили Київську Русь

Князь Володимир Святославович був язичником до 30 років, але за часів правління зрозумів, що релігія з багатобожжям вичерпала себе. До того ж християнство на той час прийняли багато сусідніх країн, зокрема і Візантія - найрозвиненіша і найсильніша на континенті. Князь вирішив, що прийняття християнства на Русі сприяло б зміцненню зв'язків з європейськими країнами.

У «Повісті временних літ» йдеться, що до хрещення Володимир провів «випробування вір». Він вислухав посланців від ісламу, іудаїзму та християнства. Саме остання релігія найбільше припала йому до вподоби.

Хрещення Київської Русі розпочалося з Києва. Мешканців столиці масово охрестили у місці впадання річки Почайни у Дніпро. Після Києва православ'я прийняли інші міста Русі.

1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України фото 2

Не всі жителі Київської Русі відмовилися від язичництва добровільно, на багатьох територіях спалахували бунти. Паралельно з хрещенням багато років викорінювалися язичницькі звичаї і знищувалися культові споруди. Багато традицій язичництва збереглися донині і переплелися з християнськими.

Цікаві факти про хрещення Русі і свята

  • До хрещення Русі Володимиром робилися інші спроби поширити країною християнство. Вважається, що у 860-х роках Русь намагалися хрестити Аскольд та Дір і створили перші церкви, але спроба провалилася.
  • Бабуся Володимира Великого княгиня Ольга стала першим правителем Русі, який прийняв християнство. Вважається, що для хрещення вона завітала до Константинополя. Її слуги і її син Святослав продовжували бути язичниками. Згідно з «Повістю временних літ», прийняття християнства Ольгою стало одним з аргументів для Володимира, чому і йому потрібно похреститися.
  • В Європі були країни, які прийняли хрещення пізніше Київської Русі – це Ісландія, Норвегія та Швеція. Остання довго вважалася язичницькою та варварською країною.
  • До прийняття християнства князь Володимир вів розпусне життя і багато разів одружувався.
  • Про хрещення Русі свідчать архітектурні знахідки. У похованнях 10-12 століть знаходили хрести та ікони, які клали померлим у могили.
  • Саме після хрещення на території Русі поширилася кирилична писемність і з'явилися перші письмові пам'ятки.
  • Багато православних церков у це свято влаштовують особливі богослужіння і брязкають у дзвони.

Нагадаємо, 28 липня Верховна Рада України розгляне поданий урядом законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, якими керують з держави, що здійснює збройну агресію проти України.

До слова, релігійні переконання не є перепоною для служби у війську. Церква радить військовозобов’язаним, які є вірянами, не відмовлятися від мобілізації.

Теги: релігія хрещення Русь свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

9 липня відзначається День рибалки в Україні
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 липня, 00:01
В Україні налічуються мільйони рибалок-любителів і кожного року їх кількість зростає
День рибалки 2023: привітання у прозі, віршах та листівках
9 липня, 07:56
19 липня – День тренера в Україні
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня, 00:28
20 липня віряни вшановують пам'ять святих Томи і Акакія
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:10
24 липня віряни вшановують пам'ять княгині Ольги
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:23
Глава УГКЦ Святослав Шевчук: «Cьогодні після відкриття масових поховань у Бучі, Ірпені чи Гостомелі ми всі розуміємо, як важливо однозначно назвати винних»
Річниця Волинської трагедії: глави УГКЦ та католицької церкви Польщі підписали звернення
7 липня, 17:00
12 липня – Всесвітній день бортпровідника
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:09
На Чернігівщині вони демонтували зруйнований окупантами будинок
«Замість наркотиків – плов»: Міша Кацурін розповів, як відсвяткував парубочий вечір
18 липня, 08:26
Отець Андрій Пінчук анонсував о 21:00 прямий ефір на своїй сторінці у Facebook
Соратник президента анонсував заборону Московської церкви в Україні
Сьогодні, 13:49

Події в Україні

На Донеччині загинув український журналіст Максим Шварцман
На Донеччині загинув український журналіст Максим Шварцман
ЗСУ викинули росіян із Старомайорського (відео)
ЗСУ викинули росіян із Старомайорського (відео)
Окупанти вдарили по Запоріжжю
Окупанти вдарили по Запоріжжю
1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України
1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України
Перехід на новоюліанський календар. Патріарх Філарет вважає рішення ПЦУ поспішним
Перехід на новоюліанський календар. Патріарх Філарет вважає рішення ПЦУ поспішним
Україна засудила масові затримання активістів в Криму
Україна засудила масові затримання активістів в Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
79K
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
37K
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
29K
Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів
24K
Ухилянтам не місце на фронті. Суд виніс несподіваний вирок
17K
Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер

Новини

Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Сьогодні, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Сьогодні, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Вчора, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту