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Сергій Висоцький Народний депутат 8 скликання

«Українське прокляття» для США. СБУ повинна провести внутрішне розслідування

glavcom.ua
США підтримує Україну з самого початку російського вторгнення
фото з відкритих джерел

Нам потрібно діяти проактивно, а не чекати поки ця політична бомба вибухне восени

Таке враження, що над США останні роки висить якесь «українське прокляття». То втручання у вибори, то компромат на сина Байдена. Зараз – новий скандал, який на жаль може мати досить неприємні для нас наслідки.

Зараз комітет конгресу США з питань юстиції веде власне розслідування фактів цензури в США.

Це, власне, їхня внутрішньополітична дискусія між республіканцями та демократами про межі цензурування соцмереж. І вочевидь, проглядається, що цю тему будуть політизувати напередодні старту передвиборчої кампанії в США.

До чого тут Україна?

Справа в тім, що комітет опублікував проміжний звіт за підсумками розслідування, який може мати дуже погані наслідки для нас.

За даними конгресу США, на початку війни, якраз до відставки пана Баканова, ФБР співпрацювало з СБУ в питанні блокування проросійських пропагандиських акаунтів у соцмережах, зокрема у Фейсбуці, Твіттері та Ютубі.

Так ось, комітет встановив, що СБУ в період пана Баканова надсилала до ФБР дуже дивні запити. Так, однією з цілей запитів на блокування став навіть офіційний російськомовний аккаунт Держдепу США. Також цілями стали ряд американських акаунтів, ретельна перевірка яких виявила відстуність приналежності цих акаунтів до пропагандиської мережі РФ. Більше того, СБУ передало до ФБР запит на блокування ряду українськи акаунтів, які могли належати представникам опозиції та критично налаштованих до влади представників ЗМІ. У проміжному звіті прямо говориться, що така діяльність СБУ періоду Баканова могла бути інспірована інфільтрованими в нашу спецслужбу агентами РФ.

Це дуже погана історія, так як вочиведь, республіканці, а особливо трампісти, можуть взяти її на прапор в період передвиборчої кампанії та політизувати цю тему, розвернувши її у дискредитацію допомоги Україні, у тези про те, що Україна та ФБР діяли за вказівкою адміністрації Байдена, тощо. Не забуваємо, що трампісти мають свій зуб на ФБР, яке проводило розслідування контактів оточення Трампа з росіянами.

Нам потрібно діяти проактивно, а не чекати поки ця політична бомба вибухне восени. СБУ повинна провести внутрішне розслідування, яке зазначить відповідальних за подібні дії посадових осіб. Ці особи повинні бути усунуті з посад, в разі якщо вони їх досі займають. Звіт повинен бути переданий нашим американських партнерам. Також нам потрібно підтвердити чи спростувати тези про те, що подібні дії були інспіровані країною-агресором!

Щодо свободи слова, за стан якої нашу державу постійну критикують партнери, то тут своєрідним «жестом доброї волі» могло би стати розблокування мовлення трьох телеканалів, які не були долучені до формату телемарафону – «Прямого», «5-го» та «Еспресо».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія США вибори Україна Іван Баканов

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