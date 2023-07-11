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Микола Княжицький Народний депутат України

11 липня – вічна пам'ять загиблим полякам

glavcom.ua
Волинь. Українсько-польська трагедія
фото з відкритих джерел

Шлях памʼяті і вшанування кожної невинно замордованої людини – краща гарантія, того що така трагедія ніколи більше не повториться

11 липня. Волинь. Українсько-польська трагедія, яку досі намагаються використати політично різні середовища.

Професор з Ґданська Ігор Галагіда з групою дослідників відновив прізвища 20 тисяч українців, які загинули від рук поляків, а загалом встановив 28 тисяч фактів таких вбивств (з них на Волині 9,5 тисяч). Робота продовжується. Зараз група Галагіди починає встановлювати особи поляків, яких вбили українці. Самостійно, без підтримки держави. Зате завдяки підтримці Фонду Катедр українознавства з США.

Поки політики міряються кількістю загиблих з кожного боку і піарять власний «патріотизм» на фоні жертв, Ігор відновлює памʼять про кожну жертву. Багато років.

Шлях памʼяті і вшанування кожної невинно замордованої людини: і поляків і українців – краща гарантія, того що така трагедія ніколи більше не повториться, шлях «державного» самоствердження і односторонній пошук винних серед поневолених народів, якими були тоді і українці, і поляки знову і знову ятритиме рани трагедії і гальмуватиме спільний поступ.

День 11 липня – Вічная памʼять невинно убієнним полякам…

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Теги: історія Польща Волинська трагедія

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