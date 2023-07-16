Що Україна може протиставити тоталітаризму та диктатурі

В наш час путінізм зі сходу та лівацтво із заходу теж опонують одне одному

Путін – це сучасний фарисей і фашист, лицемірний «захисник традицій»

Враховуючи багато паралелей між сьогоденням і тим, що було у Європі століття тому, як тоді зростали та утверджувалися тоталітарні диктатури, які помилки робили демократії та їхні очільники і які у всього цього були наслідки – давно зробив для себе певний висновок.

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Європа 1920-30-х років ніби потрапила у провалля дихотомії між різновидами фашизму/нацизму в одній частині політичного спектру та різновидами комунізму/більшовизму – в іншій. З чого штучно відбувалося спрощення позиції тих, хто був противником обох систем. Якщо ти противник більшовизму – тебе записували в нацисти/фашисти. Якщо ти був противник фашизму – значить ти комуніст.

Обидва зла – це зло. Тоталітаризм – зло, безвідносно до того, яку ідеологію він вживає для свого прикриття. Диктатура – зло, бо вона вироджується, бувши як раком уражена звичайними людськими немочами. Диктатор – людина, його оточення і команда – люди, диявол впливає на них, спокушаючи гординею і жорстокістю, навіть якщо реальні відпочаткові наміри їхні були добрими. Тому всяка диктатура і всякий тоталітаризм – вироджуються і ведуть у прірву.

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В наш час путінізм зі сходу та лівацтво із заходу теж опонують одне одному. Але сутність їхня однакова – тотальний примус і «узаконення» беззаконня, боротьба із правдою заради ідеології.

Путін – це сучасний фарисей і фашист, лицемірний «захисник традицій». Ліваки – сучасні саддукеї та більшовики, цинічні прагматики, які будуть своє життя на задоволеннях тут і зараз, бо не вірять ні у що, окрім матеріального.

Крайнощі з обох боків воюють одна з одною, але часто єднаються, щоби нападати на тих, хто йде середнім шляхом. Так було в часи земного служіння Спасителя та апостолів: фарисеї та саддукеї ненавиділи одне одного, але сходилися у своїй ворожнечі з Христом і християнами. Нацисти та більшовики теж ненавиділи Церкву: перші як язичники, другі – як безбожники.

Йти шляхом серединним, «царським», як його описує слово Боже, не ухиляючись на манівці ані праворуч, ані ліворуч – складно. Однак лише він – шлях вірний.