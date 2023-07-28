Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні Українська православна церква відзначає 1035-річчя хрещення Київської Русі
фото: mankrda.gov.ua

У цей день українці ніколи не працювали, щоб не вбив грім і не почався мор худоби

Сьогодні в Україні святкуються День хрещення Київської Русі і День української державності. Також світова спільнота вітає PR-фахівців і відзначає Міжнародний День боротьби з гепатитами.

День хрещення Київської Русі

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

У цей день православні християни вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Київську Русь у 988 році.

Це державне свято в Україні. Офіційний статус воно отримало в 2008 році завдяки відповідному указу президента. Офіційно свято називається День хрещення Київської Русі-України. У 2023 році відзначається 1035-а річниця цієї події. У День хрещення Русі-України у храмах ПЦУ проводяться богослужіння на честь Володимира Великого.

Читайте також: 1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України

День української державності

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: cherk.otg.dp.gov.ua

День Української Державності сьогодні відзначається в Україні вдруге. Недаремно для свято обрано дату хрещення Русі, щоб ще раз вказати на глибоке коріння нашої державності та давні традиції державотворення. 

Свято встановлено Указом президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року, який було підписано під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України. Також передбачалося, що День української державності мав стати вихідним днем.

Проте наразі у святкові дні, згідно зі статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», встановлено інші правила на період дії воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. Тож 28 липня, на День української державності, українці будуть працювати, як у звичайний робочий день.

Яке ще церковне свято 28 липня

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Сьогодні також у православних вірян – День пам'яті мученика Кирика і мучениці Іулітти. Свята Іулітта жила в Малій Азії в кінці третього століття. Під час гонінь на християн їй довелося покинути свій будинок і поневірятися в злиднях разом з немовлям Кириком. Пізніше Іулітту схопили і піддали тортурам, однак вона не зреклася християнської віри і прийняла кару. Маленький син загинув разом з нею.

День PR-спеціаліста

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото: work.ua

Це професійне свято всіх працівників, які тим чи іншим чином пов’язані з громадськістю (Public Relations). В Україні це свято відзначають з 2004 року.

Мета фахівців Public Relations – формувати позитивний імідж організації, налагоджувати контакти із засобами масової інформації, клієнтами, інвесторами і відповідати за інші питання, пов’язані з рекламними акціями всередині компанії.

День боротьби з гепатитами

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5
фото з відкритих джерел

Щорічно 28 липня в світі відзначають Міжнародний День боротьби з гепатитами.

Гепатит – гостре або хронічне дифузне запалення печінки – ендокринного органу, що має життєво важливе значення в організмі людини. Залежно від причин, що викликали патологію, гепатити класифікують на: інфекційні, токсичні, променеві, аутоімунні.

В Україні запобігають зараження яким-небудь гепатитом за допомогою вакцинації.

Народні прикмети

  • Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка триватиме кілька днів.
  • Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
  • Туман ввечері – до дощу.
  • Липа пожовкла – до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи, осінь прийде раніше, ніж зазвичай.

Що не можна робити

  • Якщо важко фізично працювати в цей день, це може накликати проблеми і кошмарні сни.
  • Йти далеко від будинку. Є небезпека постраждати від блискавки.
  • Сваритися з близькими людьми – конфлікт може затягнутися.
  • У цей день українці ніколи не працювали, щоб не вбив грім і не почався мор худоби.

Іменини

День ангела імені 28 липня відзначають: Антоній, Гавриїл, Юліан, Стефан, Сара.

Теги: свята хрещення православна церква традиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

26 липня – Собор архангела Гавриїла
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 липня, 00:19
Хрещення Київської Русі розпочалося з Києва
1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України
Вчора, 20:33
Володимир Путін
Річниця хрещення Київської Русі: яку методичку для ЗМІ підготував Кремль
Вчора, 22:49

Суспільство

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Син львівського воєнкома отримав у подарунок будинок у престижному передмісті – ЗМІ
Син львівського воєнкома отримав у подарунок будинок у престижному передмісті – ЗМІ
Чи вплине зміна календаря на святкування Великодня: пояснення ПЦУ
Чи вплине зміна календаря на святкування Великодня: пояснення ПЦУ
Соратник президента анонсував заборону Московської церкви в Україні
Соратник президента анонсував заборону Московської церкви в Україні
«За вбивство менше дають». Правозахисник назвав покарання колаборантів неадекватним
«За вбивство менше дають». Правозахисник назвав покарання колаборантів неадекватним
Проєкт «Розплата». Як журналісти та юристи збирають докази проти Путіна
Проєкт «Розплата». Як журналісти та юристи збирають докази проти Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
90K
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
88K
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
31K
Ухилянтам не місце на фронті. Суд виніс несподіваний вирок
30K
Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів
19K
Міграційна криза не за горами: Німеччина потерпає від небувалої навали біженців

Новини

Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту