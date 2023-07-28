28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день українці ніколи не працювали, щоб не вбив грім і не почався мор худоби

Сьогодні в Україні святкуються День хрещення Київської Русі і День української державності. Також світова спільнота вітає PR-фахівців і відзначає Міжнародний День боротьби з гепатитами.

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День хрещення Київської Русі

фото з відкритих джерел

У цей день православні християни вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Київську Русь у 988 році.

Це державне свято в Україні. Офіційний статус воно отримало в 2008 році завдяки відповідному указу президента. Офіційно свято називається День хрещення Київської Русі-України. У 2023 році відзначається 1035-а річниця цієї події. У День хрещення Русі-України у храмах ПЦУ проводяться богослужіння на честь Володимира Великого.

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День української державності

День Української Державності сьогодні відзначається в Україні вдруге. Недаремно для свято обрано дату хрещення Русі, щоб ще раз вказати на глибоке коріння нашої державності та давні традиції державотворення.

Свято встановлено Указом президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року, який було підписано під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України. Також передбачалося, що День української державності мав стати вихідним днем.

Проте наразі у святкові дні, згідно зі статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», встановлено інші правила на період дії воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. Тож 28 липня, на День української державності, українці будуть працювати, як у звичайний робочий день.

Яке ще церковне свято 28 липня

фото з відкритих джерел

Сьогодні також у православних вірян – День пам'яті мученика Кирика і мучениці Іулітти. Свята Іулітта жила в Малій Азії в кінці третього століття. Під час гонінь на християн їй довелося покинути свій будинок і поневірятися в злиднях разом з немовлям Кириком. Пізніше Іулітту схопили і піддали тортурам, однак вона не зреклася християнської віри і прийняла кару. Маленький син загинув разом з нею.

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День PR-спеціаліста

Це професійне свято всіх працівників, які тим чи іншим чином пов’язані з громадськістю (Public Relations). В Україні це свято відзначають з 2004 року.

Мета фахівців Public Relations – формувати позитивний імідж організації, налагоджувати контакти із засобами масової інформації, клієнтами, інвесторами і відповідати за інші питання, пов’язані з рекламними акціями всередині компанії.

День боротьби з гепатитами

фото з відкритих джерел

Щорічно 28 липня в світі відзначають Міжнародний День боротьби з гепатитами.

Гепатит – гостре або хронічне дифузне запалення печінки – ендокринного органу, що має життєво важливе значення в організмі людини. Залежно від причин, що викликали патологію, гепатити класифікують на: інфекційні, токсичні, променеві, аутоімунні.

В Україні запобігають зараження яким-небудь гепатитом за допомогою вакцинації.

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Народні прикмети

Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка триватиме кілька днів.

Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.

Туман ввечері – до дощу.

Липа пожовкла – до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи, осінь прийде раніше, ніж зазвичай.

Що не можна робити

Якщо важко фізично працювати в цей день, це може накликати проблеми і кошмарні сни.

Йти далеко від будинку. Є небезпека постраждати від блискавки.

Сваритися з близькими людьми – конфлікт може затягнутися.

У цей день українці ніколи не працювали, щоб не вбив грім і не почався мор худоби.

Іменини

День ангела імені 28 липня відзначають: Антоній, Гавриїл, Юліан, Стефан, Сара.