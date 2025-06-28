Сила Конституції проти ворогів

Україна була, є і буде

Як і все українське, українська Конституція, Основний Закон нашої держави, теж є мішенню для агресора. Він її не визнає, принижує, насміхається, цинічно порушує її норми, визнані світом, які закріплюють багатовікові прагнення українського народу жити в незалежній, суверенній, демократичній державі, де цінується і поважається воля і правда. А з цим російський агресор миритися не хоче, бо його суть – брехня, агресія, злодійство і насилля.

Ми відзначаємо 29-ту річницю з дня ухвалення Конституції України. Відзначаємо її в обставинах кількарічної повномасштабної війни, в боротьбі за захист нашого права жити у власному спільному домі, на рідній українській, Богом даній, землі, шануючи багатовікову історію і батьківські традиції, віру, мову, культуру. Нинішня боротьба за виживання, за право існування, стосується кожного українця, і наші державні свята покликані всім нам нагадати про це.

Вірні Православної Церкви України є повноцінними громадянами та членами українського суспільства. Християни у своєму житті керуються Божими заповідями, настановами Священного Писання. Разом з тим Церква визнає державні закони та їм підпорядковується. Живучи за Законом Божим, маємо поважати і дотримуватися норм закону людського. Такий приклад подавав нам і Син Божий Ісус Христос, Який під час Свого земного життя дотримувався і виконував приписи тогочасного суспільного закону.

Святкуймо День Конституції України, констатуючи правду: український народ, українська держава, Українська Церква – були, є і будуть. Зі святом!