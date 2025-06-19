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Ізраїльська армія має вищу мотивацію, ніж українська – равин Моше Асман

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ізраїльська армія має вищу мотивацію, ніж українська – равин Моше Асман
Рабин Асман визнав, що Україна створила свою армію «з нуля», і зараз вона є «найсильнішою армією в Європі»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Рабин Моше Асман: Мотивація в ізраїльській армії вища, ніж в українській, а ТЦК нікого «не хапає»

Головний рабин України Моше Асман порівняв українську та ізраїльську армії, відзначивши значну різницю в мотивації військовослужбовців та підходах до мобілізації. На його думку, ізраїльська армія вирізняється вищою мотивацією, а її досвід може бути цінним для України. Про це Моше Асман розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами рабина Асмана, в Ізраїлі «ТЦК нікого не хапає на вулиці», попри наявність своїх «ухилянтів». Він поділився власними спостереженнями після повернення до Ізраїлю 7 жовтня.

«Я прилетів в Ізраїль після 7 жовтня і був вражений тим, скільки в аеропорту людей, які поверталися до країни. Вони шукали чартерні рейси, летіли за власний рахунок, кидали свої бізнеси – усе, аби скоріше прибути у свою частину в армії. У форму перевдягалися вже по дорозі, в літаку. Тобто не тікали, а навпаки. План по призову був виконаний на 150%», – розповів Моше Асман.

Рабин Асман визнав, що Україна створила свою армію «з нуля», і зараз вона є «найсильнішою армією в Європі», але водночас наголосив на необхідності подальших покращень.

Серед необхідних кроків він назвав серйозну підготовку, яка в Ізраїлі триває мінімум пів року. Також важливою є наявність якісних офіцерських курсів та «усвідомлення, що держава буде боротися за кожного солдата до кінця». Рабин навів приклад Ізраїлю, де «за одного солдата віддали понад тисячу палестинців» (Мова про Ґілада Шаліта, якого бойовики ХАМАС захопили в полон у 2006-му).

Незважаючи на те, що й в ізраїльській армії трапляються «проколи», такі як події 7 жовтня, Моше Асман підкреслив, що екіпіровка та медичне забезпечення ізраїльських солдатів є «найкращими», і «не буває такого, щоб чогось в армії бракувало». Цей аспект, на його думку, також є чинником високої мотивації та боєздатності.

Нагадаємо, головний рабин України Моше Асман поділився роздумами щодо можливих шляхів завершення війни в Україні та порадив Дональду Трампу звернути увагу на досвід Рональда Рейгана. На його думку, якщо США продемонструють сильне бажання, війна може бути зупинена. 

Також, Моше Асман заявив, що євреї, які пережили Голокост, мають підтримати український народ, який сьогодні потерпає від війни та російських атак. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому», порівнюючи дії Росії проти українців із геноцидом євреїв, вбитих нацистами у ХХ столітті. 

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Теги: Ізраїль армія Україна Моше Асман

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