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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Стрітення – це про зустріч кожного з нас із Богом

glavcom.ua
«Відзначаючи свято Стрітення Господнього, відкрийте свої серця для справжньої світлої зустрічі з Богом»
фото: ПЦУ

Під час земного життя неодноразово кожному дається можливість зустріти Бога, впустити Його у своє серце

Сердечно вітаю всіх з великим святом Стрітення Господнього! Стрітення – це зустріч. В контексті євангельської події, про яку нині згадуємо, це зустріч Богонемовляти на порозі Єрусалимського храму праведним старцем Симеоном, це символічна зустріч двох епох – старозавітної і новозавітної, це також зустріч людини з Господом, зустріч Месії людьми, яких Він прийшов спасти, пророче визнання Його Христом-Помазаником.

Але в ширшому розумінні свято Стрітення – це про зустріч кожного з нас із Богом. Бо кожен, рано чи пізно, з Ним зустрінеться. Під час земного життя неодноразово кожному дається можливість зустріти Бога, впустити Його у своє серце. Але часто через буденність, зайнятість, гріховність, невміння вирізнити головне люди забувають про цю зустріч, відкладають її на потім. Яке б рішення людина не прийняла - буде ще одна зустріч, зустріч вже не на землі, а на Небесах. Ця зустріч для кожного буде останньою, і ніхто не зможе її уникнути. Всі: і віруючі, і невіруючі, і ті, хто сумніваються, постануть перед Господом, щоб отримати свою відплату.

А для того, щоб ця зустріч не була страшною, Творець дарував кожному із нас життя, щоб, живучи на землі, ми змогли успадкувати блаженне життя у вічності. Для цього ми повинні бути християнами не лише за назвою чи на словах, а передусім – своїми ділами, достойними цього високого звання. Щоби віра наша була діяльною, живою, справжньою.

Тож, відзначаючи свято Стрітення Господнього, відкрийте свої серця для справжньої світлої зустрічі з Богом, для вашої внутрішньої, духовної переміни, для отримання благодатної духовної сили, яка допоможе здолати всі скорботи і випробування світу цього. Бо що неможливе для самої людини, те можливе для Бога, в Якого людина увірує.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія свято Стрітення Господнє

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