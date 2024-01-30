Архімандрит, якого покарав патріарх Кирило, вказав на кричущий цинізм РПЦ

«Росія руйнує сім’ї, але на цьому тлі просуває риторику сімейних цінностей»

Росія популярна у багатьох православних колах, зокрема консервативних, тому що вона навмисно використовує риторику сімейних, традиційних цінностей. При цьому самі росіяни фактично зруйнували інститут сім’ї в Україні, бо майже всі українські сім’ї так чи інакше ушкоджені війною. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив відомий богослов, викладач багатьох західних університетів, архімандрит Кирило (Говорун).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росія руйнує сім’ї, але на цьому тлі просуває риторику сімейних цінностей. І ця риторика працює зокрема у США, серед консервативних католиків, євангеліків і православних. І вона працює у православних помісних церквах, впливаючи на те, що популярність Путіна і патріарха Кирила залишається у них доволі високою», – пояснив архімандрит.

За його словами, похитнути цю популярність може пояснення, що захист сім’ї – лише риторика Росії, а за нею насправді стоїть тільки руйнування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У мене незабаром буде презентація у США, у якій я показуватиму цю невідповідність між риторикою й практикою. І ці пояснення можуть допомогти розвіювати романтичні уявлення про Росію», – підкреслив Говорун.

На запитання, як це пояснення вплине на єпископати помісних церков, які живляться московськими грішми, священник відповів: «Інколи навіть на єпископат це впливає. Єпископи все ж не лише грошима живуть. У західних країнах єпископи зважають на те, що про них думають люди. Переконати людей – шлях вплинути на позиції самих церков. От взяти Православну церкву в Америці, яка є досить промосковською. Її фактично лише Москва визнає, та деякі її сателіти. У ній багато навернених до православ’я євангеліків і вони зациклені на традиційних цінностях, які пропагує Москва. Риторику спростування російських міфів треба формувати окремо для кожної релігійної групи, бо у кожної з них свій релігійний, соціальний та політичний бекграунд. І підганяти костюм треба кожному за розміром».

Нагадаємо, що глава Російської православної церкви ухвалив рішення про усунення від священного сану архімандрита Кирила (Говоруна), який виступив проти війни РФ проти України. Це сталося на тлі того, як у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Говорун став співавтором декларації богословів, у якій концепцію «русского мира» було визначено як лженауку.

Раніше архімандрит Кирило (Говорун) викрив брехню РФ про українську церкву, яка пропагується Московським патріархатом за гроші Вадима Новинського.