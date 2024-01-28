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Не стало доктора богословських наук, професора Дмитра Степовика

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Не стало доктора богословських наук, професора Дмитра Степовика
На 86-му році життя пішов у засвіти мистецтвознавець Дмитро Степовик
фото: glavcom.ua

Голос Степовика чули мільйони українців, він часто коментував трансляції головних богослужінь на національному радіо та телебаченні

Сьогодні, 28 січня, на 86-му році життя помер доктор мистецтвознавства, доктор богословських наук, доктор філософії, професор Дмитро Степовик. Про це повідомив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на своїй сторінці у Facebook.

«Дмитро Степовик був парафіянином Української Православної Церкви Київського Патріархату, багатолітнім викладачем і професором Київської православної богословської академії, ідейним борцем за Помісну Українську Православну Церкву», – написав Філарет.

На 86-му році життя пішов у засвіти рілігієзнавець Дмитро Степовик
На 86-му році життя пішов у засвіти рілігієзнавець Дмитро Степовик
фото: патріарх Філарет/Facebook
На 86-му році життя пішов у засвіти рілігієзнавець Дмитро Степовик
На 86-му році життя пішов у засвіти рілігієзнавець Дмитро Степовик
фото: патріарх Філарет/Facebook

Дмитро Степовик – український мистецтвознавець родом із Житомирщини. Досліджував сакральне (християнське) образотворче мистецтво Середньовіччя та Нової доби XVII-XVIІІ ст., а саме ікони, фрески, мозаїки, гравюри, книжну мініатюру; зв'язки давнього українського образотворчого мистецтва з мистецтвом країн Заходу; творчість майстрів образотворчого мистецтва українського походження у США, Канаді, Англії, Франції, Німеччині Італії, Болгарії.

Крім того, Дмитро Степовик – кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, доктор мистецтвознавства, доктор богословських наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, член Національної Спілки художників України. Керував відділом образотворчого мистецтва в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського Національної Академії наук України. А також коментував трансляції головних богослужінь на національному радіо та телебаченні.

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Теги: релігія наука смерть

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