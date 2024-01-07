Головна Думки вголос Митрополит Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Про маркери москвославія

glavcom.ua

«Усе менi дозволено, та не все корисне»

Не про календар – 3.

Чи можна в Україні залишатися православним християнином, не належачи до автокефальної Помісної Церкви?

Можна, хоча і складно не стати при цьому замість православного – москвославним.

Чи можна звершувати богослужіння словʼянською мовою?

Звісно, що можна. Це наша давня церковна мова.

Чи можна дотримуватися старого календаря?

Звісно, бо і новий, і старий календар – церковні і православні, за обома є церковна традиція.

Тобто якщо брати теоретично, узагальнено і з точки зору ідеальних обставин – все це можна.

Водночас, як свідчить апостол Павло, «усе менi дозволено, та не все корисне» (1 Кор 6:12).

Єдність адміністративної структури Церкви в Україні з московським центром – спокушає людей. І тих, хто ненавидить Мск, і тих хто її любить. Перших – через зло, яке сіє вона, других – спокушає ставити її вказівки вище за істину.

Вживання словʼянської мови, та ще й з російською вимовою – спокушає. Особливо коли це супроводжується принциповою відмовою від мови української.

Вживання старого календаря спокушає, бо він значно більше єднає з МП-культурою та Мск, ніж з нашими прадідами, Афоном чи ще чимось подібним.

Структура, мова, календар теоретично можуть бути цілком різними. Але конкретно зараз і конкретно в Україні все це – маркери.

Тому я не сприймаю спроби гарно і правильно, з прикладами прадідів, Афону та всього іншого обґрунтовувати, що «какаяразніца».

Поза межами України та українського контексту – можливо. Але у нас різниця є.

І доки Мск все це використовує як зброю проти нас – структуру Церкви, мову, календар, культуру, історію – так і буде.

Безперечно, що в різних конкретних обставинах є мотиви, які можуть переважати для певної громади. І цей вибір поважають – і мова богослужіння, і календар, і особливості адміністрування можуть бути адаптовані до конкретних потреб, наскільки це не завдає шкоди церковному порядку.

Але я не сприймаю прагнення теоретичні побудови сферичного православʼя у вакуумі застосовувати до військових реалій сьогодення.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Епіфаній освятив води Дніпра
Епіфаній освятив води Дніпра на Водохреще (фото, відео)
Вчора, 13:25
6 січня – Всесвітній день дітей-сиріт війни
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
6 січня, п'ять років тому, Томос був привезений до Києва
«Український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть»
5 сiчня, 17:30
Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем
Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем
28 грудня, 2023, 07:00
«Воістину здійснилося те, про що Бог дав обітницю ще прабатькам Адаму та Єві...»
Христос народився! Славімо Його!
25 грудня, 2023, 00:00
Православні в Україні святкуватимуть Різдво за новоюліанським календарем
Коли колядувати і щедрувати? Що каже церковний календар і як маніпулює УПЦ МП культурний фронт
24 грудня, 2023, 08:00
П'ять років від дня Об’єднавчого собору: Помісна церква ствердилась і продовжує зростати
Епохальна подія. Рівно п'ять років тому було створено Православну церкву України
15 грудня, 2023, 09:29
«Просіть, і дасться вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам; бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють»
Українці мають навчитись просити про допомогу
14 грудня, 2023, 20:55
Навіщо було йти додому до митрополита Павла? Священника ПЦУ розлютили зауваження українців
Навіщо було йти додому до митрополита Павла? Священника ПЦУ розлютили зауваження українців
12 грудня, 2023, 13:10

Митрополит Євстратій (Зоря)

Про маркери москвославія
Про маркери москвославія
Москвославіє та православʼя
Москвославіє та православʼя
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
Чи треба святкувати під час війни?
Чи треба святкувати під час війни?
Московський патріархат та окупація. Показова ситуація
Московський патріархат та окупація. Показова ситуація
РПЦ відправила в Будапешт «пастора Штірліца»
РПЦ відправила в Будапешт «пастора Штірліца»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
29K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
25K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
24K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру
22K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
20K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua