Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
З року в рік це свято випадає на 40-й день після Різдва
Щороку християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти центральних свят – Стрітення Господнє. У народні Стрітення вважається днем зустрічі зими з весною.
Раніше це свято відзначали 15 лютого, але у цьому році його дата змінилася. Це пов'язано з тим, що ПЦУ перейшла на новий календар свят. Тепер парафіяни ПЦУ відзначають Стрітення на 13 днів раніше – 2 лютого.
Стрітення Господнє: історія свята
Стрітення святкують на 40 день після народження Ісуса Христа. В цей день Діва Марія вперше принесла малого Христа в Єрусалимський храм, де він повинен був пройти обряд посвячення. Там його вперше побачив проповідник Симеон, який відразу визнав у дитині спасителя.
Свято почали активно відзначати в кінці IV століття як завершення 40-денного циклу після Богоявлення. Пізніше Стрітення стали розглядати як самостійне свято, що символізує зустріч немовляти Ісуса з людьми. У народній традиції цей день вважають днем зустрічі зими з весною. Про значення свята говорить і його назва. Слово «стрітення» означає «зустріч».
Що не можна робити на Стрітення
- На Стрітення не можна лаятися, лихословити, конфліктувати, бажати зла іншим.
- На свято не можна відправлятися у дальню дорогу.
- В цей день заборонялося вживати алкогольні напої.
- Освячену воду на Стрітення не можна виливати.
- Цього дня заборонялося купатися у лазні.
Народні прикмети
- На Стрітення тепла та сонячна погода – до теплої весни.
- Дощовий день – до спекотного літа, а якщо йде сніг – до пізніх заморозків навесні.
- З даху капає вода – зима ще довго протримається.
- Дме вітер– буде щедрий урожай плодових культур.
- Іній на деревах – слід чекати врожай гречки та картоплі.
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