Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
фото з відкритих джерел

З року в рік це свято випадає на 40-й день після Різдва

Щороку християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти центральних свят – Стрітення Господнє. У народні Стрітення вважається днем зустрічі зими з весною.

Раніше це свято відзначали 15 лютого, але у цьому році його дата змінилася. Це пов'язано з тим, що ПЦУ перейшла на новий календар свят. Тепер парафіяни ПЦУ відзначають Стрітення на 13 днів раніше – 2 лютого.

Стрітення Господнє: історія свята

Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята фото 1

Стрітення святкують на 40 день після народження Ісуса Христа. В цей день Діва Марія вперше принесла малого Христа в Єрусалимський храм, де він повинен був пройти обряд посвячення. Там його вперше побачив проповідник Симеон, який відразу визнав у дитині спасителя.

Свято почали активно відзначати в кінці IV століття як завершення 40-денного циклу після Богоявлення. Пізніше Стрітення стали розглядати як самостійне свято, що символізує зустріч немовляти Ісуса з людьми. У народній традиції цей день вважають днем зустрічі зими з весною. Про значення свята говорить і його назва. Слово «стрітення» означає «зустріч».

Читайте також: Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем

Що не можна робити на Стрітення

  • На Стрітення не можна лаятися, лихословити, конфліктувати, бажати зла іншим.
  • На свято не можна відправлятися у дальню дорогу.
  • В цей день заборонялося вживати алкогольні напої.
  • Освячену воду на Стрітення не можна виливати.
  • Цього дня заборонялося купатися у лазні.

Народні прикмети

  • На Стрітення тепла та сонячна погода – до теплої весни.
  • Дощовий день – до спекотного літа, а якщо йде сніг – до пізніх заморозків навесні.
  • З даху капає вода – зима ще довго протримається.
  • Дме вітер– буде щедрий урожай плодових культур.
  • Іній на деревах – слід чекати врожай гречки та картоплі.
Теги: Стрітення Господнє календар свято традиції обряд історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історія Донбасу була спотворена і переписана радянською владою
Історія Донбасу була спотворена і переписана радянською владою
Вчора, 19:40
«Дякуємо ЗСУ – головному гаранту нашої Незалежності – за збереження української державності і кожен наш день!»
Чому 100 років тому Україна не стала незалежною?
22 сiчня, 22:00
Ми можемо лише окреслити сценарії майбутнього, визначені трендами
Від кого залежить наше майбутнє?
8 сiчня, 21:55
106 років тому на станції Крути біля 300 курсантів і студентів, дали достойну відсіч більшовикам
Чому важливо пам'ятати власну історію
30 сiчня, 12:21
12 січня – День українського політв'язня
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 сiчня, 00:14
Щодо вступу України до ЄС прем’єр Словаччини сказав, що поважає таке рішення, але «вони повинні виконати умови»
Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО: Фіцо відзначився скандальними заявами
20 сiчня, 17:56
24 січня святкують День ангела Ксенії
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 07:28
Сьогодні в Україні відзначається День затвердження Державного прапора
Сьогодні в Україні відзначається День затвердження Державного прапора
28 сiчня, 06:45
Олександр Печериця півтора року служив в лавах ЗСУ
Відомий актор-захисник назвав серйозну проблему, яка чекає на Україну після війни
27 сiчня, 19:56

Події в Україні

Вибухи в Кривому Розі, лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вибухи в Кривому Розі, лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи
Залужний розповів, що допоможе Україні вийти з позиційної війни
Залужний розповів, що допоможе Україні вийти з позиційної війни
Держдеп США відреагував на заяви Путіна щодо «демілітаризованої зони» між РФ та Україною
Держдеп США відреагував на заяви Путіна щодо «демілітаризованої зони» між РФ та Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування
9581
Знищення катера «Івановець»: у росіян почалась істерика
9340
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК
7097
ЗСУ прокоментували атаку авіації на військовий аеродром у Криму
6841
Старійшина української політики Юхновський назвав Зеленського самородком і дав йому пораду
6682
Німецький банк звільняє тисячі людей через одну причину

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 05:50
Стрітення Господнє та День Бабака. Які свята відзначаємо 2 лютого
Сьогодні, 00:52
Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою
Вчора, 17:39
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Вчора, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua