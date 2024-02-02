Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята

З року в рік це свято випадає на 40-й день після Різдва

Щороку християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти центральних свят – Стрітення Господнє. У народні Стрітення вважається днем зустрічі зими з весною.

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Раніше це свято відзначали 15 лютого, але у цьому році його дата змінилася. Це пов'язано з тим, що ПЦУ перейшла на новий календар свят. Тепер парафіяни ПЦУ відзначають Стрітення на 13 днів раніше – 2 лютого.

Стрітення Господнє: історія свята

Стрітення святкують на 40 день після народження Ісуса Христа. В цей день Діва Марія вперше принесла малого Христа в Єрусалимський храм, де він повинен був пройти обряд посвячення. Там його вперше побачив проповідник Симеон, який відразу визнав у дитині спасителя.

Свято почали активно відзначати в кінці IV століття як завершення 40-денного циклу після Богоявлення. Пізніше Стрітення стали розглядати як самостійне свято, що символізує зустріч немовляти Ісуса з людьми. У народній традиції цей день вважають днем зустрічі зими з весною. Про значення свята говорить і його назва. Слово «стрітення» означає «зустріч».

Що не можна робити на Стрітення

На Стрітення не можна лаятися, лихословити, конфліктувати, бажати зла іншим.

На свято не можна відправлятися у дальню дорогу.

В цей день заборонялося вживати алкогольні напої.

Освячену воду на Стрітення не можна виливати.

Цього дня заборонялося купатися у лазні.

Народні прикмети