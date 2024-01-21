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21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 січня – Міжнародний день обіймів
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто сваритися

21 січня відзначається Міжнародний день обіймів, Всесвітній день снігу та Всесвітній день релігії. Віряни вшановують пам’ять преподобного Максима сповідника.

Міжнародний день обіймів

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Цього дня люди можуть обіймати не лише своїх рідних та друзів, але й також незнайомців. Психологи вважають, що під час ритуалу дружнього дотику людини до людини створюється відчуття безпеки і комфорту.

Започаткували Міжнародний день обіймів 21 січня в штаті Мічиган, США. Ідея створення свята належить одному з пасторів протестанської церкви Кевіну Заборні. Він вважав, що американці часто надто стримані і не вміють виявляти своїх справжніх почуттів. У своїх проповідях Кевін часто повторював: усі люди на Землі є братами та сестрами, а обійми допоможуть швидше це зрозуміти. Свято було започатковане у вузькому колі, але згодом розповсюдилося всім світом.

Широкого поширення набув особливий рух Free Hugs («Безкоштовні обійми»). Його учасники проходять вулицями своїх міст 21 січня та обіймають перехожих. 

Всесвітній день снігу

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Всесвітній день снігу (World Snow Day) – міжнародне свято, день зимових видів спорту, який відзначається щорічно в передостанню неділю січня, починаючи з 2012 року.

Ініціатором та засновником проведення свята є Міжнародна федерація лижного спорту (FIS). Офіційно Всесвітній день снігу був створений для популяризації зимових видів спорту в молодіжному середовищі, для підтримки і заохочення участі в подібних заходах всіх зацікавлених сторін в галузі.

Мета проведення заходів полягає у залученні дітей і сімей до своєрідного, унікального, активного відпочинку, який може подарувати тільки участь у зимових видах спорту. Для цього і проводяться спеціальні заходи по всьому світу.

Всесвітній день релігії

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Щорічно, у третю неділю січня за ініціативи ООН світ відзначає Всесвітній день релігії (World Religion Day). Головна мета дня – наголосити на ідеї, що духовні принципи, закладені в основу світових релігій, гармонійні і релігія – це сила для об’єднання світу, а не розбрату.

Заснували День релігії послідовники бахаїзму – іранського вчення, яке базується на єдності Бога та народів. Саме Національні Духовні Збори бахаїв в Сполучених Штатах у 1949 р. проголосили проведення Всесвітнього дня релігії.

В Україні здавна мешкають представники багатьох релігій і конфесій, багато- і малочисельних. До початку повномасштабного вторгнення в нашій державі було 35 000 релігійних організацій і понад сто різних релігійних течій.

Яке сьогодні релігійне свято

21 січня в церковному календарі – День преподобного Максима сповідника. Він був видатним християнським богословом, неоплатоніком, чернецем і мучеником. Максим Сповідник народився в Константинополі 580 року і виріс в аристократичній сім’ї. Він відмовився від придворного життя і постригся в монастирі, де став ігуменом.

Пізніше Максим поїхав до Олександрії, куди його запросили богослови. Він боровся проти єресі монофелітизму, яка заперечувала дві волі в Христі – божественну і людську. Серед прихильників єресі виявилося багато впливових людей, тож преподобного звинуватили у зраді вітчизни та ув'язнили. Максима жорстоко катували: йому відрізали язик і зрізали праву руку, а потім заслали в Колхіду. Але сталося диво: святий знову знайшов здатність говорити і писати. Після себе Максим сповідник залишив велику богословську спадщину.

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Що не можна робити цього дня

  • Краще не сваритися і не конфліктувати.
  • Не варто насміхатися з людей, які зазнали в чомусь невдачі.
  • Заборонено давати і брати гроші в борг.

Народні прикмети

  • Сонячна та малохмарна погода – морози ще затримаються.
  • Якщо птахи літають низько над землею, то буде негода.
  • Погода ясна – весна прийде рано.
  • Сухий і холодний день до спекотного серпня.

Пам’ятні події 21 січня

  • 1506 – за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану – Швейцарська гвардія. Вважається найстарішою армією на планеті.
  • 1751 – Юхим Дараган став київським полковником.
  • 1790 – день створення гільйотини.
  • 1796 – Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.
  • 1840 – француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику «Астролябія» відкрив нову південну землю (Антарктиду), якій дав ім'я своєї дружини – Земля Аделі
  • 1846 – видруковано перший номер англійської газети «Лондон Дейлі Ньюз».
  • 1899 – німецька компанія «Адам Опель», яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.
  • 1919 – на конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалили возз'єднати Закарпатську Україну з Соборною Україною.
  • 1921 – на спільному засіданні Кримревкому та облкомітету РКП(б) прийнято резолюцію: «з метою революціонізування мусульманського Сходу доцільно створити видимість самостійного Криму».
  • 1925 – визнання СРСР Японією. Японські війська залишають російський Далекий Схід
  • 1934 – введено в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод.
  • 1947 – після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики «терпимості» до політики «стримування» комунізму.
  • 1959 – утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.
  • 1964 – У Республіці Китай відбулась спроба державного перевороту.
  • 1968 – відбулась одна з наймасштабніших битв у ході В'єтнамської війни між народною армією В'єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань.
  • 1978 – Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.
  • 1990 – близько трьох мільйонів українців взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ у переддень Злуки.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Анна.

Теги: свята традиції свято

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