Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Тисяча днів вогню та болю: як Україна вистояла перед обличчям агресії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
1000 днів цієї страшної повномасштабної війни
фото: Епіфаній

Ця тисяча днів повномасштабного кровопролитного терору довели лише невідворотність поразки агресора

1000 днів цієї страшної повномасштабної війни. Тисяча днів і тисяча ночей небезпеки, тривог, болю і втрат. Водночас це тисяча днів незламності України! Тисяча днів і ночей боротьби, мужності та героїзму українського народу. Попри все – ми вистояли, ми захищаємось, ми віримо, прагнемо і щосили стараємось наближати нашу вистраждану перемогу.

Ми щодня відчуваємо на собі всю ненависть, лють і силу, яку ворог кидає проти нас, проти нашого мирного населення. Кремлівський тиран розуміє: він або зламає нас, або програє війну. І ця тисяча днів повномасштабного кровопролитного терору довели лише невідворотність поразки агресора. Зламати українців не вийде. Обдурити – не вийде. Підкорити – не вийде. Підговорити капітулювати та відмовитися від самостійного майбутнього – не вийде.

Що будемо робити далі? Боротися і захищатися, присікати зло і не давати йому ширитись далі – на всіх можливих фронтах цієї гібридної війни. Бо російська імперія зла хоче знищити все українське не лише на полі бою, а скрізь – в освіті, науці, культурі, історії, на міжнародній арені, навіть в Церкві. Зброя тиранії – ненависть, суцільна брехня і підступність. Наші броня та зброя – єдність, правда і віра, любов до рідної домівки та до свого народу.

Тож будьмо духовно сильними, незламними і надалі у цій битві проти сучасного антихриста – на захисті свободи, гідності та миру. З Божою допомогою ми вистояли, Господь не дав нам впасти, а тому й надалі з усією міццю, силою та допомогою, яку подає нам Господь, будемо захищатися від осатанілого окупанта і тирана.

З Богом – до Перемоги!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя війна Україна населення ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Тисяча днів вогню та болю: як Україна вистояла перед обличчям агресії
Тисяча днів вогню та болю: як Україна вистояла перед обличчям агресії
Духовний фронт: як правильно тримати Різдвяний піст у час війни
Духовний фронт: як правильно тримати Різдвяний піст у час війни
Як благодіяння Божі допомагають нам у боротьбі зі злом
Як благодіяння Божі допомагають нам у боротьбі зі злом
Як зберегти мир у душі та протистояти негативу в онлайн-просторі
Як зберегти мир у душі та протистояти негативу в онлайн-просторі
Як зупинити саморуйнівну силу та знайти духовну опору під час війни
Як зупинити саморуйнівну силу та знайти духовну опору під час війни
Наша мова – це меч духовний нашого народу
Наша мова – це меч духовний нашого народу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
40K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
23K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
17K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
8473
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua