Тисяча днів вогню та болю: як Україна вистояла перед обличчям агресії

Ця тисяча днів повномасштабного кровопролитного терору довели лише невідворотність поразки агресора

1000 днів цієї страшної повномасштабної війни. Тисяча днів і тисяча ночей небезпеки, тривог, болю і втрат. Водночас це тисяча днів незламності України! Тисяча днів і ночей боротьби, мужності та героїзму українського народу. Попри все – ми вистояли, ми захищаємось, ми віримо, прагнемо і щосили стараємось наближати нашу вистраждану перемогу.

Ми щодня відчуваємо на собі всю ненависть, лють і силу, яку ворог кидає проти нас, проти нашого мирного населення. Кремлівський тиран розуміє: він або зламає нас, або програє війну. І ця тисяча днів повномасштабного кровопролитного терору довели лише невідворотність поразки агресора. Зламати українців не вийде. Обдурити – не вийде. Підкорити – не вийде. Підговорити капітулювати та відмовитися від самостійного майбутнього – не вийде.

Що будемо робити далі? Боротися і захищатися, присікати зло і не давати йому ширитись далі – на всіх можливих фронтах цієї гібридної війни. Бо російська імперія зла хоче знищити все українське не лише на полі бою, а скрізь – в освіті, науці, культурі, історії, на міжнародній арені, навіть в Церкві. Зброя тиранії – ненависть, суцільна брехня і підступність. Наші броня та зброя – єдність, правда і віра, любов до рідної домівки та до свого народу.

Тож будьмо духовно сильними, незламними і надалі у цій битві проти сучасного антихриста – на захисті свободи, гідності та миру. З Божою допомогою ми вистояли, Господь не дав нам впасти, а тому й надалі з усією міццю, силою та допомогою, яку подає нам Господь, будемо захищатися від осатанілого окупанта і тирана.

З Богом – до Перемоги!