1000 днів незламності: як Україна бореться за своє виживання

«Стійкість ЗСУ та сил оборони дала українцям шанс не бути знищеними прямо зараз»

Повномасштабна війна, яку ворог планував на 3 дні, вже триває 1000 діб

В перші дні вторгнення багато хто казав, що розпочата Путіним велика війна – це як майдан для тих, хто нічого не зрозумів на попередніх двох. Всю нашу історію росія послідовно намагалася знищити Україну та українськість, і кожен з майданів був викликаний не в останню чергу опором українців проти цього. І якщо раніше хтось цього не зрозумів, лютий 2022 року вже не залишив простору для сумнівів. Вже 1000 днів опір Росії є синонімом виживанню для кожного українця.

Стійкість ЗСУ та сил оборони дала українцям шанс не бути знищеними прямо зараз. Шанс не стопроцентний, і його реалізація неможлива без єдності суспільства.

Саме тому так важливо зараз не пересваритись між собою, а бути об’єднаними спільною метою – перемогти у війні.

Сьогодні всім очевидно, що без миру в Україні не буде миру в Європі. Україна та ЄС мають вивчити всі уроки з цієї війни, і побудувати нову, надійну систему безпеки, яка б забезпечувала захист для кожного з нас – і для українців, і для мешканців інших європейських країн. Але для цього Україна сама має змінитись, навчитись відповідально ставитися до себе, не допускати дилетантства у державному управлінні, перемогти корупцію і насправді утвердити європейські цінності – від свободи слова до справедливого правосуддя.

Повномасштабна війна триває 1000 днів, і кожен новий день приносить важкі, жахливі новини. Але рецепт перемоги залишається той самий: всіляко допомагати ЗСУ, боротись за свою країну, і зберігати єдність. Так переможемо!