1000 днів війни, що перевернула світ

«1000 днів. І це ще не кінець»

1000 днів головної катастрофи початку 21 століття – кривавої руйнівної війни у ​​центрі Європи, розв'язаної російським диктаторським режимом.

Війні, що знищила систему світової безпеки, що продемонструвала повну імпотентність військових блоків, безсилля ООН та нездатність лідерів «вільного світу» протистояти агресії та зухвалості автократичних режимів.

Війні, яка показала, що диктатури здатні ефективно протистояти беззубим демократіям.

Тисяча днів, що змінили світ.

Сотні тисяч убитих та скалічених.

Мільйони біженців.

Стерті в цегляну крихту міста та села.

Отруєна на сотні років земля.

1000 днів. І це ще не кінець. Кінець цій війні не видно.

Не те, щоб зло було невразливим.

Просто припинення війни зовсім не означає її закінчення.

Занадто багато світових інституцій зруйновано чи дезавуйовано. А побудувати щось на їхньому місці поки що неможливо.

Тож боюся – це не останні 1000 днів.