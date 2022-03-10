Вже п’ятнадцятий день триває наш опір ворогу

Дорогі брати і сестри, український народе!

Завдяки мужності наших захисників, нашій згуртованості та взаємній підтримці, завдяки допомозі наших союзників та людей доброї волі у всьому світі Україна вже морально перемогла агресора.

Бо лише ті, хто має кам’яне серце і втратив совість, можуть знаходити виправдання варварським бомбардуванням Росією українських міст і сіл, свідомим воєнним злочинам, які чинить агресор.

Таким злочином проти людяності є все, що зараз ворог чинить з Маріуполем. Я прошу світову спільноту зробити негайно все можливе для того, щоби зупинити російський терор проти мешканців Маріуполя, Харкова, Чернігова, та інших міст і сіл України! А християн і всіх людей доброї волі прошу про молитву за тих, хто зараз особливо потребує Божого захисту і допомоги.

Дорогі брати і сестри!

У час важких страждань народу кожен громадянин нашої держави повинен усвідомлювати особисту відповідальність за наближення миру.

І якщо Україна кличе стати на її захист – відгукнутися на цей заклик є не лише громадянським, але і християнським обов’язком. Зі зброєю в руках на фронті чи працею в тилу, гідним виконанням посадових обов’язків чи волонтерською допомогою постраждалим – кожен повинен зараз докладати зусилля для захисту України.

А всі вірні мають також молитися – за українське військо, за мирних мешканців, які страждають від агресора, за перемогу і мир для України! Бо молитва, за словом Писання, є сильною зброєю проти диявола і слуг його, а для вірних – допомогою і натхненням.

Закликаю на наших захисників, на Президента і державу, на весь український народ Господнє благословення!

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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