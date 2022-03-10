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    Думки вголос

    Україна вже морально перемогла агресора

    Моліться за Україну! Моліться за її Захисників!!! - Україна вже морально перемогла агресора
    Моліться за Україну! Моліться за її Захисників!!!
    фото з відкритих джерел

    Вже п’ятнадцятий день триває наш опір ворогу

    Дорогі брати і сестри, український народе!

    Завдяки мужності наших захисників, нашій згуртованості та взаємній підтримці, завдяки допомозі наших союзників та людей доброї волі у всьому світі Україна вже морально перемогла агресора.

    Бо лише ті, хто має кам’яне серце і втратив совість, можуть знаходити виправдання варварським бомбардуванням Росією українських міст і сіл, свідомим воєнним злочинам, які чинить агресор.

    Таким злочином проти людяності є все, що зараз ворог чинить з Маріуполем. Я прошу світову спільноту зробити негайно все можливе для того, щоби зупинити російський терор проти мешканців Маріуполя, Харкова, Чернігова, та інших міст і сіл України! А християн і всіх людей доброї волі прошу про молитву за тих, хто зараз особливо потребує Божого захисту і допомоги.

    Дорогі брати і сестри!

    У час важких страждань народу кожен громадянин нашої держави повинен усвідомлювати особисту відповідальність за наближення миру.

    І якщо Україна кличе стати на її захист – відгукнутися на цей заклик є не лише громадянським, але і християнським обов’язком. Зі зброєю в руках на фронті чи працею в тилу, гідним виконанням посадових обов’язків чи волонтерською допомогою постраждалим – кожен повинен зараз докладати зусилля для захисту України.

    А всі вірні мають також молитися – за українське військо, за мирних мешканців, які страждають від агресора, за перемогу і мир для України! Бо молитва, за словом Писання, є сильною зброєю проти диявола і слуг його, а для вірних – допомогою і натхненням.

    Закликаю на наших захисників, на Президента і державу, на весь український народ Господнє благословення!

    Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

    Джерело: блог Митрополита Епіфанія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь війна українці Україна #stoprussia
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    Україна вже морально перемогла агресора