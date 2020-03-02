Великий піст – найсприятливіший час для можливостей і змін на краще

Спробуйте використати час Великого посту з користю

Слушною є думка, що не можна повернути час, слово і можливість. Тож, аби потім не жалкувати про втрачене, майте на увазі, що відсьогодні розпочинається унікальний період – Великий піст, Свята Чотиридесятниця, яка, по суті, є не суцільним обмеженням, як дехто помилково вважає, а найсприятливішим часом для можливостей і змін на краще.

Навіщо нам постувати? В першу чергу, піст спонукає нас до впорядкування способу життя. Ми змінюємо звичний для нас розпорядок саме для того, щоби вивільнити час і віднайти можливості для речей, які нам дуже потрібні, але у буденності постійно відкладаються «на потім». Під час посту ми обмежуємо споживання їжі для того, щоби змінити саме ставлення до неї – знаходити задоволення не у більшій кількості чи смаковій якості, а в простоті та достатності спожитого. Ми зосереджуємо свою увагу не на хаотичних проблемах цілого світу, які часом нагадують шалений калейдоскоп, а на тому, що важливе саме для нас, для наших ближніх. Ми переносимо увагу із зовнішнього, тимчасового, на внутрішнє – те, що має значення для вічності, а не лише для сьогодення. Таким чином, піст допомагає нам позбутися зайвого, надмірного на користь належного, життєво необхідного, заради того, що є справді важливим.

Ви запитаєте: а як же встигати реагувати на постійні зміни, шалений ритм життя, як з усім цим розібратися та зуміти подолати невпевненість, страхи, емоційну та фізичну втому? Тут теж вам допоможе піст. Згадайте слова святителя Іоана Золотоустого: «Як легкі судна швидше перепливають моря, а обтяжені великим вантажем тонуть; так піст, роблячи розум наш легшим, допомагає йому швидко перепливати море теперішнього життя, прагнути до неба і речей небесних». Кожен на власному досвіді переконався: аби знайти правильне рішення у складній ситуації, варто зупинитися і поглянути на неї зі сторони. Тож спробуйте використати час Великого посту з користю: приділити спілкуванню з Богом та ближніми хоча би стільки ж часу, скільки зазвичай приділяєте медіа, соціальним мережам та діловим контактам – і ви побачите, як докорінно зміниться все, до чого ви вже звикли, як втихомиряться пристрасті навколо вас, як зміняться настрої та пріоритети, віднайдуться варіанти рішень складних завдань… Бажаю всім нам зуміти скористатися цими можливостями під час Великого посту, які Церква пропонує нам, спираючись на Божественне Одкровення та духовний досвід численних поколінь. Нехай Свята Чотиридесятниця допоможе кожному стати кращими, щоби не стрес і турботи, а добро і любов наповнювали наше життя, допомагаючи долати виклики сьогодення. Нехай Господь благословить усіх нас на цьому шляху!

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