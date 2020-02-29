Голова ПЦУ привітав Вселенського патріарха з Днем народження



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Разом із привітанням Епіфаній попросив Варфоломія помолитися за Україну

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав Вселенського патріарха Варфоломія з 80-річчям.

«29 лютого – не лише унікальна дата в календарі, бо випадає раз на чотири роки. Цей день знаменний для всього світового православ’я, адже на нього припадає День народження Першого серед Предстоятелів – Вселенського Патріарха Варфоломія. Сьогодні Його Всесвятість відзначає своє 80-річчя», - написав Епіфаній у Facebook.

Епіфаній побажав Варфоломію багатьох і благословенних літ служіння, міцного здоров’я, примноження духовних і тілесних сил та всіх благ від Бога.

А також попросив Вселенського патріарха про молитву за Україну і за нашу Помісну Українську Православну церкву.

Нагадаємо, згідно із нещодавними соціологічними дослідженнями, парафіянами Помісної церкви називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви - 20,7%.

Як повідомлялося, 12 жовтня 2019 року Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

8 листопада 2019 року Олександрійський патріархат визнав Православну церкву України.