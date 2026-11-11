Україна відповіла на нову пропозицію США щодо Донбасу – The Telegraph

Росія вимагає передати їй близько 5 тис. кв. км території Донецької та Луганської областей

Вашингтон запропонував компроміс, за якого Росія отримала б контроль над усією територією Донецької та Луганської областей

Україна відхилила нову пропозицію Сполучених Штатів щодо перегляду кордонів на Донбасі, яку Вашингтон висунув у спробі відновити мирні переговори з Росією. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело, наближене до переговорного процесу, пише «Главком».

За даними видання, американські представники запропонували територіальний компроміс: Росія отримала б повний контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей у межах нинішньої лінії зіткнення. Водночас Україна не мала б віддавати міста Донбасу, які нині утримують Збройні сили.

Як зазначають журналісти, спроби США домогтися припинення війни значною мірою зайшли в глухий кут через територіальне питання. Росія вимагає передати їй близько 5 тис. кв. км території Донецької та Луганської областей, які російські війська досі не змогли захопити.

Водночас американські посадовці натякали, що під час закритих обговорень українська сторона нібито демонструвала певну готовність до гнучкості в територіальному питанні. Однак джерело видання в українських колах заперечило, що делегація обговорювала будь-які територіальні поступки.

«Українська делегація ніколи не обговорювала жодних поступок щодо територій, окупованих Росією. Україна ніколи цього не визнає – ні де-факто, ні де-юре. Такою була наша позиція за столом переговорів від самого початку», – заявило джерело.

Видання також повідомляє, що американські переговорники пов'язують територіальне питання з майбутніми гарантіями безпеки для України. На їхню думку, домовитися про територіальні поступки без обговорення майбутньої системи безпеки в Європі буде складно.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський прокоментував можливість передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки для України. За його словами, сама ідея територіальних поступок не дає відповіді на головне запитання: чи зупиниться після цього російський диктатор Володимир Путін.