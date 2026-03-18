США вперше з 2019 року продають права на видобуток нафти та газу на Алясці

Центр міста Анкоридж розташований на прибережній рівнині між затокою Кука та горами Чугач на Алясці

У середу, 18 березня, американський уряд розпочав процес реалізації прав на буріння в Національному нафтовому резерві Аляски (NPR-A). Це перший подібний аукціон з 2019 року, який має продемонструвати реальну зацікавленість енергетичного сектору в розробці державних земель штату. Профільне бюро Міністерства внутрішніх справ виставило на торги 600 ділянок загальною площею понад 2,2 млн гектарів, результати яких оголошуються в режимі реального часу. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії адміністрації Дональда Трампа, закріпленої в ухваленому минулого року законодавстві. Новий курс спрямований на максимальне збільшення внутрішнього видобутку енергоресурсів та скасування екологічних обмежень, запроваджених попередньою адміністрацією Байдена. Загалом заплановано проведення щонайменше п’яти таких масштабних продажів у найближчі роки.

Попри політичну підтримку, експерти зазначають, що інтерес бізнесу до Аляски останнім часом суттєво знизився. Висока вартість розробки, необхідність мільярдних інвестицій та тривалі терміни реалізації проектів роблять цей регіон зоною високого ризику. Підтвердженням цього став нещодавній аукціон щодо ділянок у затоці Кука, на який не з’явився жоден учасник від нафтогазової галузі.

Питання промислового освоєння NPR-A залишається дискусійним. Місцева влада та окремі групи корінних народів виступають за буріння, вбачаючи в ньому джерело податків і робочих місць. Водночас екологічні організації наголошують на непоправній шкоді для екосистеми регіону, зокрема для популяцій білих ведмедів та карібу, чиє природне середовище опиняється під загрозою через промислову експансію.

Як відомо, Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном.

Мінфін США видав розпорядження, що дозволяє компанії Petróleos de Venezuela S.A безпосередньо продавати венесуельську нафту американським компаніям та на світових ринках.