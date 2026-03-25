Влада Міннесоти подала до суду на адміністрацію Трампа через вбивства на протестах

Протестувальники у січні зібралися під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE

Міннесота вимагає через суд матеріали розслідувань вбивств Рене Гуд та Алекса Претті, а також поранення Хуліо Сезара Соси-Селіса

Конфлікт між штатом Міннесота та федеральним урядом США перейшов у судову площину через відмову Вашингтона надати доступ до доказів у справах про стрілянину за участю федеральних агентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Офіційні особи штату вимагають через суд матеріали розслідувань вбивств Рене Гуд та Алекса Претті, а також поранення Хуліо Сезара Соси-Селіса. Прокурор округу Хеннепін Мері Моріарті звинуватила адміністрацію Трампа у свідомому приховуванні доказів та спробах уникнути прозорості, наголосивши, що федеральний уряд порушив свої обіцянки щодо співпраці з місцевими слідчими органами.

На початку агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд фото: CNN

Вбитий Алекс Претті протягом п'яти років працював медбратом у відділенні інтенсивної терапії фото: CNN

Зі свого боку, Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство юстиції стверджують, що влада штату не має належної юрисдикції для розслідування дій федеральних службовців. Федерали вже закрили справу щодо вбивства Рене Гуд, заявивши про самооборону офіцера, хоча за попередніх адміністрацій такі випадки ретельно перевірялися на предмет порушення громадянських прав. Особливого резонансу додає справа Соси-Селіса, де федеральні прокурори спочатку звинуватили чоловіка у нападі, але згодом зняли всі обвинувачення через підозри, що самі агенти могли надати неправдиві свідчення під присягою.

Цей позов є надзвичайно рідкісним явищем в американській правовій системі, оскільки зазвичай федеральна та місцева влада знаходять компроміс у питаннях правопорядку. Юридичні експерти зазначають, що рішення суду матиме стратегічні наслідки для всієї країни. Якщо Міннесота переможе, це надасть правову підтримку штатам у нагляді за діяльністю федеральних силовиків на їхніх територіях. У разі ж успіху адміністрації Трампа, федеральний уряд отримає можливість практично безконтрольно засекречувати докази будь-яких інцидентів за участю своїх співробітників, що фактично паралізує незалежні розслідування на місцях.

Нагадаємо, у січні 2026 року в місті Міннеаполіс, штат Міннесота, федеральні імміграційні агенти під час операцій застрелили двох людей – Рене Гуд та Алекса Претті. Обидва інциденти сталися на тлі посиленого імміграційного контролю адміністрації Дональда Трампа і одразу викликали широкий суспільний резонанс.

Після загибелі Гуд і Претті в Міннеаполісі та інших містах США почалися протести з вимогами розслідувати дії агентів ICE і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Палаті представників США відбулися напружені слухання, під час яких конгресмени допитували керівників імміграційних служб після того, як федеральні імміграційні агенти в Міннеаполісі застрелили двох осіб.

Виконувач обов’язків директора ICE Тодд Лайонс відмовився вибачатися за загибель людей і заявив, що не коментуватиме справи, пов’язані зі стрілянинами.