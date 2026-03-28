Переговори США та Ірану. Віткофф зробив заяву

Іран та США поки не проводили прямих переговорів з початку війни

США очікують переговорів з Іраном уже цього тижня

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Вашингтон розраховує на проведення переговорів з Іраном уже найближчими днями, пише «Главком».

Виступаючи на заході в Маямі, він підкреслив: «Ми вважаємо, що цього тижня відбудуться зустрічі. Ми, безумовно, на це сподіваємося».

За словами Віткоффа, рішення Трампа продовжити паузу щодо ударів по іранській енергетичній інфраструктурі розглядається як позитивний сигнал для дипломатії. Він назвав цей крок «дійсно позитивним моментом» у контексті можливого діалогу.

Як повідомлялось, Іран має надати відповідь на мирну пропозицію США щодо припинення війни на Близькому Сході. Очікувалось, що Іран озвучить свою позицію американським представникам вже 27 березня.

Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі.

Згодом спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може бути готовий прийняти американські умови щодо завершення війни.