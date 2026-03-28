Переговори США та Ірану. Віткофф зробив заяву

Іран та США поки не проводили прямих переговорів з початку війни
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

США очікують переговорів з Іраном уже цього тижня

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Вашингтон розраховує на проведення переговорів з Іраном уже найближчими днями, пише «Главком».

Виступаючи на заході в Маямі, він підкреслив: «Ми вважаємо, що цього тижня відбудуться зустрічі. Ми, безумовно, на це сподіваємося».

За словами Віткоффа, рішення Трампа продовжити паузу щодо ударів по іранській енергетичній інфраструктурі розглядається як позитивний сигнал для дипломатії. Він назвав цей крок «дійсно позитивним моментом» у контексті можливого діалогу.

Як повідомлялось, Іран має надати відповідь на мирну пропозицію США щодо припинення війни на Близькому Сході. Очікувалось, що Іран озвучить свою позицію американським представникам вже 27 березня.

Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі. 

Згодом спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може бути готовий прийняти американські умови щодо завершення війни.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

