Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки

Президент США заявив про постійний перерозподіл ресурсів і пояснив, як США передають озброєння

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про можливе скорочення або перенаправлення зброї для України, заявивши, що Вашингтон регулярно перерозподіляє військові ресурси між різними напрямками. Про це повідомляє «Главком».

США постійно змінюють розподіл військових ресурсів залежно від потреб. «Ми робимо це (перенаправляємо військові ресурси – ред.) весь час. У нас велика кількість амуніції як у Німеччині, так і в інших країнах Європи. Ми дещо беремо в однієї, і використовуємо для іншого. Ми допомогли Україні. Ми зараз продаємо це (зброю – ред.) НАТО, і вони це передають Україні. Нам за все платять. Ми більше нічого не роздаємо», – заявив Трамп.

Він наголосив, що нині Сполучені Штати продають озброєння союзникам по НАТО, які вже передають його Україні. Трамп також охарактеризував ситуацію на фронті як складну та звернув увагу на значні втрати.

«Ми дуже багато працюємо, щоб вирішити це (російсько-українську війну – ред.). На нас це не має жодного впливу. Ми продаємо багато зброї для цієї війни. 25 тисяч людей загинули минулого місяця, переважно військові. Ніхто подібного не бачив з часів Другої світової війни. Це дуже погана ситуація. Сподіваюсь, що це вирішиться», – сказав він.

Президент США також заявив, що між лідером Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським «дуже багато ненависті». Окремо Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його позицію щодо війни проти Ірану.

«Війна в Україні також не є нашою війною, але ми допомагаємо. Це була дуже недоречна заява. Проте я хочу зупинити вбивства молодих людей. Два місяці тому загинула 31 тисяча людей впродовж одного місяця. 31 тисяча солдат із Росії та України загинули два місяці тому. Ще 25 тисяч минулого місяця. І якщо я зможу вирішити це, для мене це буде великою честю. Хотів би, щоб це відбулося швидше», – додав він.

До слова, міністерство війни США вперше за тривалий час не оприлюднюватиме огляд розміщення своїх військ за кордоном. Це створює невизначеність для американських законодавців і союзників Вашингтона, які використовують цей документ для планування бюджетів та аналізу військової політики Сполучених Штатів.