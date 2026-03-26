Головна Світ Політика
search button user button menu button

Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
Трамп заявив, що допомогу Україні перерозподіляють
скріншот з відео

Президент США заявив про постійний перерозподіл ресурсів і пояснив, як США передають озброєння

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про можливе скорочення або перенаправлення зброї для України, заявивши, що Вашингтон регулярно перерозподіляє військові ресурси між різними напрямками. Про це повідомляє «Главком».

США постійно змінюють розподіл військових ресурсів залежно від потреб. «Ми робимо це (перенаправляємо військові ресурси – ред.) весь час. У нас велика кількість амуніції як у Німеччині, так і в інших країнах Європи. Ми дещо беремо в однієї, і використовуємо для іншого. Ми допомогли Україні. Ми зараз продаємо це (зброю – ред.) НАТО, і вони це передають Україні. Нам за все платять. Ми більше нічого не роздаємо», – заявив Трамп.

Він наголосив, що нині Сполучені Штати продають озброєння союзникам по НАТО, які вже передають його Україні. Трамп також охарактеризував ситуацію на фронті як складну та звернув увагу на значні втрати.

«Ми дуже багато працюємо, щоб вирішити це (російсько-українську війну – ред.). На нас це не має жодного впливу. Ми продаємо багато зброї для цієї війни. 25 тисяч людей загинули минулого місяця, переважно військові. Ніхто подібного не бачив з часів Другої світової війни. Це дуже погана ситуація. Сподіваюсь, що це вирішиться», – сказав він.

Президент США також заявив, що між лідером Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським «дуже багато ненависті». Окремо Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його позицію щодо війни проти Ірану.

«Війна в Україні також не є нашою війною, але ми допомагаємо. Це була дуже недоречна заява. Проте я хочу зупинити вбивства молодих людей. Два місяці тому загинула 31 тисяча людей впродовж одного місяця. 31 тисяча солдат із Росії та України загинули два місяці тому. Ще 25 тисяч минулого місяця. І якщо я зможу вирішити це, для мене це буде великою честю. Хотів би, щоб це відбулося швидше», – додав він.

До слова, міністерство війни США вперше за тривалий час не оприлюднюватиме огляд розміщення своїх військ за кордоном. Це створює невизначеність для американських законодавців і союзників Вашингтона, які використовують цей документ для планування бюджетів та аналізу військової політики Сполучених Штатів.

Читайте також:

Теги: США війна Іран військова допомога Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua