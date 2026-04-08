Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю, перемир'я США та Ірану: головне за ніч

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 8 квітня 2026 року

Окупанти завдали авіаударів по Запорізькому району, у тимчасово окупованому Криму, в районі Феодосії, пролунали вибухи, Трамп та іранське керівництво оголосили про двотижневе перемир'я.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 8 квітня:

Окупанти вдарили по Запоріжжю

У селищі Балабине в результаті атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі. Під завалами одного з будинків рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Одночасно удару зазнало і Запоріжжя – після атаки в обласному центрі сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Відомо про поранення 47-річної жінки, якій наразі надається вся необхідна медична допомога.

У Криму лунали вибухи: уражено нафтобазу

У ніч проти 8 квітня у тимчасово окупованому Криму, в районі Феодосії, пролунали вибухи. За попередніми даними, безпілотники уразили місцеву нафтобазу. 

За повідомленнями очевидців, близько 01:00 стався «приліт» по об’єкту, після чого виникла пожежа.

США та Іран оголосили про перемир'я

Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тереганом. Пізніше іранське керівництво вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході. 

Інші важливі новини: 

  1. Міноборони Німеччини визнало проблему з новим законом про військову службу.
  2. Росія та Китай заблокували в ООН резолюцію про відкриття Ормузької протоки.
Теги: Запоріжжя пожежа Китай Дональд Трамп Пакистан рятувальники Єрусалим поранення переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua