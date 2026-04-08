Удар по Запоріжжю, перемир'я США та Ірану: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 8 квітня 2026 року

Окупанти завдали авіаударів по Запорізькому району, у тимчасово окупованому Криму, в районі Феодосії, пролунали вибухи, Трамп та іранське керівництво оголосили про двотижневе перемир'я.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 8 квітня:

Окупанти вдарили по Запоріжжю

У селищі Балабине в результаті атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі. Під завалами одного з будинків рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Одночасно удару зазнало і Запоріжжя – після атаки в обласному центрі сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Відомо про поранення 47-річної жінки, якій наразі надається вся необхідна медична допомога.

У Криму лунали вибухи: уражено нафтобазу

У ніч проти 8 квітня у тимчасово окупованому Криму, в районі Феодосії, пролунали вибухи. За попередніми даними, безпілотники уразили місцеву нафтобазу.

За повідомленнями очевидців, близько 01:00 стався «приліт» по об’єкту, після чого виникла пожежа.

США та Іран оголосили про перемир'я

Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тереганом. Пізніше іранське керівництво вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході.

