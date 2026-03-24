Трамп активізував переговори з Іраном: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп активізував переговори з Іраном: причина
Трамп націлився на швидку угоду з Іраном
фото: Reuters

США прагнуть швидко завершити війну, але Тегеран може не погодитись

Президент США Дональд Трамп прагне досягти угоди з Іраном у найкоротші терміни, щоб зупинити бойові дії на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Американський лідер активізував дипломатичні зусилля через ризик затягування конфлікту. За словами трьох високопоставлених ізраїльських чиновників, Трамп вважає, що швидке досягнення домовленостей дозволить уникнути тривалої війни в регіоні.

Водночас співрозмовники зазначили, що шанси на згоду Ірану залишаються низькими. За їхніми оцінками, Тегеран навряд чи погодиться на ключові вимоги Вашингтона, які можуть включати обмеження ядерної та ракетної програм.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також прокоментував позицію США, наголосивши, що Трамп розглядає можливість використати військові досягнення як інструмент для укладення угоди.

«Існує можливість використання могутніх досягнень Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та військових США, щоб досягти цілей війни в рамках угоди – угоди, яка збереже життєво важливі інтереси союзників», – заявив він.

Нагадаємо, що світові ціни на нафту продемонстрували різкий стрибок після офіційної заяви Тегерана, яка заперечила будь-які контакти з Вашингтоном. Ринок, який напередодні почав закладати в ціну деескалацію в Перській затоці, миттєво відреагував зростанням котирувань.

До слова, саме союзники США та країни Перської затоки переконали президента США Дональда Трампа відмовитися від погрози знищити енергетичну інфраструктуру Ірану і розпочати переговори.

Зазначається, що деякі союзники попередили Трампа, що війна швидко перетворюється на катастрофу. Регіональні партнери повідомили США, що незворотна шкода іранській інфраструктурі майже неминуче призведе до краху держави після закінчення конфлікту.

Теги: Іран Дональд Трамп США переговори

