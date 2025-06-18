Загибель в Ізраїлі родини з України: стали відомі нові деталі

Зруйнований будинок в Бат-Ямі, де жила родина з України

Родина перебувала в Ізраїлі з грудня 2022 року, вони приїхали на лікування 7-річної дівчинки, яка хворіла на рак крові

Внаслідок ракетної атаки Ірану по ізраїльському місту Бат-Ям, розташованого на південь від Тель-Авіва, загинули п’ятеро громадян України з Одеси. Про це пише Ynet, передає «Главком».

Як повідомляє видання, родина перебувала в Ізраїлі з грудня 2022 року, вони приїхали на лікування 7-річної Насті Бурик, яка хворіла на рак крові. Дівчинка загинула разом зі своєю бабусею та двома двоюрідними братами – 9-річним Костянтином і 13-річним Іллею. Обоє хлопців навчались у місцевій школі в Бат-Ямі. Пошуки матері Насті, Марії Пєшкурьової, тривають – її також вважають загиблою. Зазначається, що жінка мала інше прізвище, оскільки не перебувала в офіційному шлюбі з батьком дитини.

Настя з мамою Марією фото: Ynet

Інформацію про загибель родини підтвердив також благодійний фонд «Країна добрих справ», який раніше допомагав із лікуванням Насті в Ізраїлі.

За словами волонтерів, діагноз «гострий лімфобластний лейкоз» Насті поставили у серпні 2022 року. У вересні 2024 року стався рецидив, і дівчинка продовжувала лікування в Ізраїлі.

Батько Насті, Артем Бурик, перебуває в Україні, де служить у лавах Збройних сил.

За інформацією Ynet, українське посольство в Ізраїлі намагається організувати репатріацію тіл, утім наразі це неможливо через закритий повітряний простір.

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Після цих новин, іранське державне телебачення повідомило, що «сьогодні ввечері нас очікує сюрприз, який світ запам’ятає на віки».

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.